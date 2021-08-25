【大灣區】珠海市醫保局首創「政銀醫」模式　上半年港澳台居民投保人數增近1.2倍

珠海市醫療保障局早前公布，在就業、就讀、持居住證非就業港澳台居民納入該市基本醫療保險保障範圍政策，取得積極成效。

截至8月17日，港澳台居民在珠海市累計投保人數11,894人，較2019年底增加6,457人，增幅118.76%。

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此政策首先保障跨境就醫，解決跨境就醫和醫保待遇享受問題，為港澳台人員在珠生活、就業、創業、學習提供堅實保障，明確港澳台居民參加珠海市醫療保險後與該市參保人享受同等醫療待遇。

其次，是便利跨境投保。全國首創「政銀醫」合作模式，打通各部門政策、信息、技術等屏障，實現澳門居民在中國銀行橫琴分行參保、繳費、辦卡、選定門診統籌定點機構「一站通」。

另外，這亦有助疫情防控。不斷深化港澳台居民基本醫療保險保障政策，解決在珠居住港澳台居民疫情期間無法及時返港返澳返台就醫問題，降低港澳台居民疫情感染風險。首七個月在珠海市投保港澳台人員共993人享受醫保待遇，醫保統籌基金支付506萬元人民幣。

責任編輯：鄭樂怡

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