▲ 【安全城市】2021年全球安全城市排名 港躍升至第8 邊個城市排名第1？

經濟學人智庫（EIU）發表2021年全球安全城市排名，丹麥首都哥本哈根以82.4分，超越上一次報告排名首位的東京及第2位的新加坡等城市攀升至首位，而香港以78.6分則躍升至第8名，較2019年對上一次報告的第20位大幅改善。

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港基建安全排全球首位

經濟學人智庫每2年對全球安全城市的進行一次評估，根據個人、健康、基建、數碼及環境方面的安全指標，對全球五大洲共60個城市進行排名。基於疫情期間，氣候適應措施及可持續性變得更為重要，今年的報告新增環境安全的評分指標。

評分以100分為滿分，丹麥首都哥本哈根以82.4分排名首位，而香港以78.6分則躍升至第8名。相較於2019年對上一次報告的20位，香港的排名大有進步，不過總分數卻較上次的83.7分為低，失分主因是數碼及個人安全方面的情況惡化。另外，今次報告香港在基建及健康安全獲得較高分數，分別在該分類排名第1及第3位。

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經濟學人智庫項目總監Pratima Singh表示，高收入國家與指數表現之間的相關性非常強，高收入國家或城市，在基礎設施方面也做得很好，而一些低收入國家及城市或愈來愈需要優先考慮對基礎設施的投資。

■2021年全球安全城市排名首10位■

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責任編輯：李瑩

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