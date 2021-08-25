  • 33°C
香港時間 : 2021825日 (週三) 14:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安全城市】2021年全球安全城市排名　港躍升至第8　邊個城市排名第1？

其他地區 14:00 2021/08/25

分享：

【安全城市】2021年全球安全城市排名　港躍升至第8　邊個城市排名第1？

經濟學人智庫（EIU）發表2021年全球安全城市排名，丹麥首都哥本哈根以82.4分，超越上一次報告排名首位的東京及第2位的新加坡等城市攀升至首位，而香港以78.6分則躍升至第8名，較2019年對上一次報告的第20位大幅改善。

【澳洲8大城市樓價邊度最低？ 最平平均335萬買千呎獨立屋：按此

港基建安全排全球首位

經濟學人智庫每2年對全球安全城市的進行一次評估，根據個人、健康、基建、數碼及環境方面的安全指標，對全球五大洲共60個城市進行排名。基於疫情期間，氣候適應措施及可持續性變得更為重要，今年的報告新增環境安全的評分指標。

評分以100分為滿分，丹麥首都哥本哈根以82.4分排名首位，而香港以78.6分則躍升至第8名。相較於2019年對上一次報告的20位，香港的排名大有進步，不過總分數卻較上次的83.7分為低，失分主因是數碼及個人安全方面的情況惡化。另外，今次報告香港在基建及健康安全獲得較高分數，分別在該分類排名第1及第3位。

【英國樓價最易負擔10城市 樓價最平城市平均167萬港元可做業主：按此

經濟學人智庫項目總監Pratima Singh表示，高收入國家與指數表現之間的相關性非常強，高收入國家或城市，在基礎設施方面也做得很好，而一些低收入國家及城市或愈來愈需要優先考慮對基礎設施的投資。

■2021年全球安全城市排名首10位■

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 環球視窗

相關文章

【消委會】海外搬運至多倫多報價相差1.6倍　船期延誤或致額外費用
2021/08/16
【消委會】海外搬運至多倫多報價相差1.6倍　船期延誤或致額外費用
【海外升學】出發前必讀　了解開支費用　留學理財5要點
2021/08/17
【海外升學】出發前必讀　了解開支費用　留學理財5要點
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
2021/08/20
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
【BNO移民英國】網民「後悔」移英做二等公民　細數生活6大「苦況」　網友直呼羨慕
2021/08/23
【BNO移民英國】網民「後悔」移英做二等公民　細數生活6大「苦況」　網友直呼羨慕
【港人移民】調查：自願離職按年增加　近3成人因移民或遷回原居地辭職
2021/08/24
【港人移民】調查：自願離職按年增加　近3成人因移民或遷回原居地辭職

你可能感興趣

【消委會】海外搬運至多倫多報價相差1.6倍　船期延誤或致額外費用
17:24 2021/08/16
【消委會】海外搬運至多倫多報價相差1.6倍　船期延誤或致額外費用
【海外升學】出發前必讀　了解開支費用　留學理財5要點
18:40 2021/08/17
【海外升學】出發前必讀　了解開支費用　留學理財5要點
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
15:25 2021/08/20
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬

最新專欄文章 更多

【港人移民】調查：自願離職按年增加　近3成人因移民或遷回原居地辭職
2021/08/24
【港人移民】調查：自願離職按年增加　近3成人因移民或遷回原居地辭職
【大灣區】調查：近6成青年有意移民　不足一成願赴大灣區工作
2021/04/30
【大灣區】調查：近6成青年有意移民　不足一成願赴大灣區工作
調查：近8成受訪者正考慮或未來會考慮移民　港人移民首選英國
2021/02/03
調查：近8成受訪者正考慮或未來會考慮移民　港人移民首選英國
調查：近3成青年擬移民　當中逾4成料2年內成行
2021/02/01
調查：近3成青年擬移民　當中逾4成料2年內成行
最強護照排名出爐　日本連續3年蟬聯榜首　港特區護照排名第幾？
2021/01/06
最強護照排名出爐　日本連續3年蟬聯榜首　港特區護照排名第幾？
經濟 指數 哥本哈根 丹麥 新加坡 香港 東京 基建

下一篇文章

【移民澳洲】澳洲8大城市樓價邊度最低？　最平平均335萬買千呎獨立屋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
【港人移民】調查：自願離職按年增加　近3成人因移民或遷回原居地辭職
【港人移民】調查：自願離職按年增加　近3成人因移民或遷回原居地辭職
【移民英國】英國樓價最易負擔10城市　樓價最平城市平均167萬港元可做業主
【移民英國】英國樓價最易負擔10城市　樓價最平城市平均167萬港元可做業主
【BNO移民英國】港人移民英國10大居住地　曼徹斯特奪冠
【BNO移民英國】港人移民英國10大居住地　曼徹斯特奪冠
【BNO移民英國】網民「後悔」移英做二等公民　細數生活6大「苦況」　網友直呼羨慕
【BNO移民英國】網民「後悔」移英做二等公民　細數生活6大「苦況」　網友直呼羨慕
【移民澳洲】港人6大類簽證申請　或獲澳洲優先審批
【移民澳洲】港人6大類簽證申請　或獲澳洲優先審批