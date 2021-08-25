【職場求生術】提早財自　WFH秘撈大典　4個分身貼士教你同時打2份工

疫情下不少打工仔都開始Work From Home（WFH），原本朝9晚5在辦公室工作變成在家工作，節省了不少交通時間和額外開支。不少人就考慮將WFH多出來的時間利用，再擴展自己的事業，同時打兩份工。

外國網站「Overemployed」就鼓勵WFH的打工仔自我增值，教大家如何利用WFH遠程工作的優點，同一時間做2份工，提早實現財務自由。香港打工仔雖然難以同時做2份全職工作，不過不少人都會額外找副業，下面4個分身打工貼士同樣適用，教你如何不被老細發現自己打2份工。

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1. 保守秘密

第一條黃金法則，不要與其他人談論自己同時在做2份工作，尤其是同事或在從事同一個行業的人。大多被發現同時做2份工作的人都是在共同圈子中找到，為了保護自己，還是不要和其他人分享自己正在做2份工為妙。

2. 不要「愛上」第二份工作

如果你第二份工作只是為了賺錢，切勿愛上你的工作。雖說喜歡自己的工作會令自己做事更有效率，不過太依戀工作時也容易令自己更難作出客觀的選擇。例如是否需要辭職、是否需要與別人分享自己的工作，愈愛自己的工作，就較難做出理性的決定。尤其是你第二份工作開始取得成就，再加上若相關企業在行內聲譽不俗，最後若你「貪戀」這間公司的名聲而將工作經驗寫在履歷上時，這通常都不會是好的決定。

3. 有明確和專注的目標

你是否有一個明確的目標才選擇開始同時打2份工？如果沒有清晰的目標，例如30歲前賺到第一個100萬、5年內儲錢付首期買樓、還貸款等，就建議不要嘗試打2份工。有目標做事才能有動力，沒有專注的目標開始只會令自己2份工也做不好，還徒添壓力。

4. 制定退出策略

世事難料，打2份工總會有不同的意外情況出現，例如過量的工作、雙倍壓力，甚至被同事上司發現，這時就需要一個萬全策略，究竟是繼續還是退出？如果事情沒有按想像中發展，可考慮按計劃退出，減省壓力，也可以重新調整方向。

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責任編輯：嚴熹曼

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