  • 30°C
香港時間 : 2021825日 (週三) 17:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專訪】歷人生低谷　創業不簡單亦要試　梁奕藍：人生就是要有點不一樣

個人增值 17:15 2021/08/25

分享：

【專訪】歷人生低谷　創業不簡單亦要試　梁奕藍：人生就是要有點不一樣

曾經參加《全民造星》的歌手梁奕藍（Hayden）自從於2020年開始創業後，當中經驗過不少困難。回想當初創業，梁奕藍形容在這些年來，他人生遇過2次低谷，一次是在2018年前，一次是在2020年疫情。在2018年前人生第一次低谷，經濟不景，收入大減，他試過揸Uber維持收入，想過放棄歌手夢，但2018年參加《全民造星》，又讓他再次燃起這個夢。

透過《全民造星》，知名度有所提升，收入來源增加，包括直播帶貨，不過這些都只是短暫的。2020年遇上世紀疫情，他認為要有一個生意不受疫情影響，加上他對生銅飲食有研究，相信健康有關產品是未來大趨勢，而且更重要的是，他認為人生總不能一直這樣下去，要有點不一樣的，於是開展了這個新事業。

【造星梁奕藍36歲繼續追夢　為個人的事業再起步：按此

於是梁奕藍在2020年踏上創業路，在家研究不升糖的朱古力，推出後反應很好，今年更推出適合生銅飲食或有糖尿病人都可以吃的月餅，目前已於尖沙咀美麗華開設首間旗艦店。他指，以往在香港採用生銅飲食法的人或是有糖尿病人都不可以吃到月餅，他希望透過公司的產品，讓他們可以再次品嚐月餅，產品近乎沒有競爭對手的情況下推出，價格定位在與半島的月餅價錢相近，約520元一盒。

生銅飲食是一個小眾市場（Niche market）會否擔心生意不理想，但他有信心公司產品會得到對飲食有嚴格控制客人的歡迎，而且這群人的消費力亦相對比較高。

【30歲完成置業結婚生仔　造星梁奕藍：現在要呻「落錯車」：按此

這個月餅是甚麼味道呢？跟普通月餅又有甚麼分別？梁奕藍形容，就像你飲可樂，紅色同白色的分別。試過的朋友反應都是不錯的，不過他亦承認月餅的皮沒有傳統的香口，因為不用麵粉做，所以餅皮在口感上的確是有差別。

    點擊圖片放大

 

記者：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

經濟 全民造星 結婚 歌手 疫情 創業 疫苗 產品 記者 月餅

上一篇文章

【港人移民】提供稅務置業資訊咨詢　國際移民及置業博覽助移民前做足準備

下一篇文章

【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月25日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【ET財智Talk】中銀香港特約：跨境理財通　南北互聯互通有何吸引力？（立即收看）
【ET財智Talk】中銀香港特約：跨境理財通　南北互聯互通有何吸引力？（立即收看）
【財務自由】財自 ≠ 發達　而係畀你可以有得選擇！
【財務自由】財自 ≠ 發達　而係畀你可以有得選擇！
【財金投資名家講座】曾淵滄：恒指未「極度悲觀」　入市仍需等一等（一按即睇）
【財金投資名家講座】曾淵滄：恒指未「極度悲觀」　入市仍需等一等（一按即睇）
今日理財筆記 - 長和系4大公司最新派息！邊隻股息率逾5.6厘？
長和系4大公司最新派息！邊隻股息率逾5.6厘？
【BNO移民英國】報告：英僱主招聘意欲強　移英搵工做邊行？5大行業求才若渴
【BNO移民英國】報告：英僱主招聘意欲強　移英搵工做邊行？5大行業求才若渴
【BNO移民英國】再進修更容易搵工？　英國10大高起薪點科目　讀呢科畢業年薪近40萬！
【BNO移民英國】再進修更容易搵工？　英國10大高起薪點科目　讀呢科畢業年薪近40萬！