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【財務自由】不想被薪金決定人生？積極創造被動收入實現財自

博客 12:20 2021/08/25

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【財務自由】不想被薪金決定人生？積極創造被動收入實現財自

經濟學人智庫日前公布的《全球生活成本調查2020》中指出香港是全球生活成本最高的城市之一；而按另一統計，全球56個國家地區稅後平均月薪的數據顯示，港人的薪金卻只是全球排名第27位。面對高企的物價和樓價，對每月工資中位數僅為18,400元的港人而言，呈現收入與生活成本失衡的現象。因此，「不被薪金主宰人生，達致財務自由」成為了不少人的目標。

問：甚麼是「財務自由」？

在暢銷理財書《富爸爸 · 窮爸爸》中，「財務自由」的定義是指被動的投資收入已足夠應付日常生活開支，毋須單靠工作所帶來的主動收入維生，亦即是作者所強調的「不為錢打工」。換言之，財務自由的重點在於被動收入。當買入可提供被動收入的資產後，資產可在你休息時仍無時無刻地增值。書中提到的被動收入包括了房地產帶來的租金收入、股息收入、版稅收入等等。

【調查：港人平均理想退休年齡為62歲 最多人揀被動收入來源是……：按此

問：如何創造被動收入？

要邁向財務自由，必先要經過循序漸進的財富積累，然後透過買入可提供被動收入的資產，創造現金流。不少港人選擇以物業出租作為被動收入，但在世邦魏理仕發布的《2020全球生活報告》中，香港以接近1,000萬元的住宅均價成為「全球房價最高城市」之首；由此可見，投資本地物業的門檻相當高，未必人人能夠負擔。如果手持現金尋求投資出路，有些人會考慮投資基金、股票、外滙貨幣等。

【單親媽49歲提早退休 用3個方法賺夠千萬享財務自由：按此

近年，具增值潛力的儲蓄保險計劃亦成為了不少人的選擇。當中一些保險計劃除了提供保證現金價值外，更設有非保證年終紅利及終期紅利以實現資本增值。年終紅利及終期紅利可根據保單條款提取使用，或累積於保單內繼續滾存獲利。一些較周全的儲蓄保險計劃更兼備終身年金，可靈活將全數或部分現金價值轉為年金，確保一世有糧出。更重要的是，儲蓄保險計劃背後由專業投資團隊管理，換言之，投保人可借助投資專才的時間為自己的財富增值，輕鬆達致財務自由。

問：策劃「財務自由」愈早愈好？

及早開始儲錢投資，能善用時間成為助力，讓本金及回報發揮複息效應，令資產像雪球一樣愈滾愈大，爭取更豐厚回報，逐步邁向財務自由。

撰文 : 萬通保險巿務部副總裁 葉偉傑

欄名 : 保險DNA

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