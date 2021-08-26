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【消費優惠】Starbucks迎開學　中杯裝草莓法式泡芙飲品$25

精明消費 10:30 2021/08/26

分享：

又準備開學！唔少商鋪都趁機推出開學優惠，星巴克都有份，由8月25日至8月31日，中杯裝草莓法式泡芙鮮奶咖啡及草莓法式泡芙忌廉星冰樂以驚喜價25元發售！優惠期至8月31日！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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