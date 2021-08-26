【消費優惠】Starbucks迎開學 中杯裝草莓法式泡芙飲品$25 精明消費 10:30 2021/08/26 分享： 又準備開學！唔少商鋪都趁機推出開學優惠，星巴克都有份，由8月25日至8月31日，中杯裝草莓法式泡芙鮮奶咖啡及草莓法式泡芙忌廉星冰樂以驚喜價25元發售！優惠期至8月31日！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】海港城展銷集馬拉松開倉 便服及運動名牌產品低至2折 今日 【消費優惠】海港城展銷集馬拉松開倉 便服及運動名牌產品低至2折 【消費優惠】口罩工廠Mask Factory指定口罩低至7折 2021/08/25 【消費優惠】口罩工廠Mask Factory指定口罩低至7折 【消費優惠】PHD惠顧每滿$50即送$50現金折扣券 2021/08/25 【消費優惠】PHD惠顧每滿$50即送$50現金折扣券 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月24日） 2021/08/24 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月24日） 【消費優惠】UNIQLO限定優惠 男裝工裝短褲減至$149 2021/08/24 【消費優惠】UNIQLO限定優惠 男裝工裝短褲減至$149 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 著數優惠 疫苗 星巴克 咖啡 AR