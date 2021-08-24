長和系4大公司最新派息！邊隻股息率逾5.6厘？

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【財務自由】財自 ≠ 發達 而係畀你可以有得選擇！
長和系旗下四大公司長實集團 （01113） 、長和 （00001） 、電能實業 （00006） 及長江基建 （01038） 一直都是投資者買入長楂及收息之選，最新派息邊間最吸引？邊隻股息率逾5.6厘？邊間虛銀外幣活期高達1.5厘？1年可賺息15,000元！造淡ARKK等於看淡科技股？科技股是否已見頂？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。
1.【收息股】長和系四大公司最新派息一覽 9月初除淨 股息率最高逾5.6厘
長和系旗下四大公司長實集團 （01113） 、長和 （00001） 、電能實業 （00006） 及長江基建 （01038） 一直都是投資者買入長楂及收息之選，最新派息邊間最吸引？邊隻股息率逾5.6厘？
2.【外幣活期】1年可賺息15,000元 livi bank首100萬人民幣年息1.5厘
邊間虛銀外幣活期高達1.5厘？1年可賺息15,000元！
沽神造淡ARKK等於看淡科技股？科技股是否已見頂？
撰文：hket小編
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欄名 : 今日理財筆記