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長和系4大公司最新派息！邊隻股息率逾5.6厘？

個人增值 18:30 2021/08/24

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長和系旗下四大公司長實集團  （01113）  、長和  （00001）  、電能實業  （00006）  及長江基建  （01038）  一直都是投資者買入長楂及收息之選，最新派息邊間最吸引？邊隻股息率逾5.6厘？邊間虛銀外幣活期高達1.5厘？1年可賺息15,000元！造淡ARKK等於看淡科技股？科技股是否已見頂？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1.【收息股】長和系四大公司最新派息一覽　9月初除淨　股息率最高逾5.6厘

長和系旗下四大公司長實集團  （01113）  、長和  （00001）  、電能實業  （00006）  及長江基建  （01038）  一直都是投資者買入長楂及收息之選，最新派息邊間最吸引？邊隻股息率逾5.6厘？

2.【外幣活期】1年可賺息15,000元　livi bank首100萬人民幣年息1.5厘

邊間虛銀外幣活期高達1.5厘？1年可賺息15,000元！

3.沽神造淡ARKK等於看淡科技股？

沽神造淡ARKK等於看淡科技股？科技股是否已見頂？

撰文：hket小編

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欄名 : 今日理財筆記

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