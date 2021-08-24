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【財務自由】財自 ≠ 發達　而係畀你可以有得選擇！

個人增值 18:35 2021/08/24

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【財務自由】財自 ≠ 發達　而係畀你可以有得選擇！

近年很多人提及財務自由，不過當你以為財務自由唔需要為搵兩餐而打工就即係代表發達，你便大錯特錯了。實現財務自由有很多方法，其中一種就是FIRE。FIRE是「Financial Independence, Retire Early」的簡寫，亦即「財務自由、提早退休」，一種以低於收入水平的生活方式，盡量增加儲蓄及以投資滾大財富，以此盡早獲得財務自由。

當你了解個人需要，為每月支出作好規劃，最終可達致選擇改變職業或是減少工作，仍然能夠維持你想要的生活質素，便可實行提早退休，成為FIRE一族。

一般人的退休年齡是65歲，甚至更後，但近年愈來愈多人提早退休，可以是30多歲已經達到財務自由，繼而「提早退休」。實際上，所指的退休都不是代表完全不工作，只是可以選擇個人喜歡的工作，並且不受傳統工作的約束，這種能夠作出「選擇」的生活，就是所謂的「財務自由」。

【38歲財務自由回流加國享人生　過來人分享理財路上後悔的8件事 : 按此

FIRE是甚麼？

FIRE其實是指透過積極的存款與投資迅速累積出一筆資產，以達到在30至40歲左右便可以退休或脫離全職工作的目標。一般來說，FIRE運動的倡議者普遍認為如果想達成財務自由、提早退休的目標，你必須擁有「個人一年開銷之25倍」的存款，並具備良好的財務規劃與金錢習慣。

 

責任編輯：陳玉蓮

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