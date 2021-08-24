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【移民澳洲】澳洲8大城市樓價邊度最低？　最平平均335萬買千呎獨立屋

澳紐 18:50 2021/08/24

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本港移民潮持續，除了移居英國外，澳洲也是另一個多港人選擇的國家。早前澳洲政府證實將優先處理港人技術移民簽證申請，放寬學生及工作簽證逗留期，又擴大申請範圍讓持有英國國民（海外）（BNO）護照也合符資格，令不少人有意移民人士都考慮往澳洲。如果打算到澳洲長居，都可能打算在當地置業，不過現時澳洲樓價不算太低，悉尼及墨爾本尤其最貴，買樓前不妨參考下面澳洲8大熱門城市的平均樓價。

根據澳洲房地產集團Domain於2021年第二季度澳洲樓價中位數顯示，位於悉尼的獨立屋平均售價略高於141萬澳元（約794萬港元），價錢遠超過其他城市，想便宜一點也可選擇如珀斯、荷伯特等城市，平均約300萬港元就有交易。

■澳洲8大城市獨立屋售價中位數■

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預算不足或者住不慣獨立屋，可選擇相對便宜的公寓式住宅，平均售價為2-300萬港元左右，即使是最貴的悉尼，其樓價中位數只是786,175澳元（約442萬港元）。

■澳洲8大城市公寓售價中位數■

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【港人6大類簽證申請　或獲澳洲優先審批：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 移民攻略

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