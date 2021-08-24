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【ESG】恒生上半年批出逾66億元綠色貸款　夥品質保證局研推綠色金融認證

綠色金融 18:05 2021/08/24

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【ESG】恒生上半年批出逾66億元綠色貸款　夥品質保證局推綠色金融認證

恒生銀行 （00011） 宣布，與香港品質保證局達成合作，支持企業把握綠色及可持續金融機遇，合作涵蓋專業的綠色及可持續金融認證及評估，以及相關產品開發等，協助企業及中小企邁向綠色發展。

【ESG投資複合策略應用將愈趨廣泛：按此

上半年批出逾66億元綠色貸款

恒生表示，市場上綠色貸款需求不斷增加，恒生商業銀行今年初正式成立綠色融資的專責團隊，專責提供全方位綠色貸款方案，為客戶提供專業意見及處理相關申請，並協助客戶聯繫香港品質保證局作外部評審。恒生指，今年上半年，已批出逾66億元的綠色貸款申請，當中主要為綠色建築、可再生能源及提升能源效率項目等提供融資。

【證監會刊發基金經理操守準則修訂 要求披露氣候相關風險：按此

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，很高興今次能與香港品質保證局達成合作，為客戶提供更多元化和優質的綠色及可持續金融產品。為迎合企業客戶對可持續發展掛鈎貸款急速增長的需求，恒生正研究與香港品質保證局攜手推出一個專業快捷和評估費用較低的可持續發展掛鈎貸款評估計劃，進一步協助粵港澳大灣區客戶過渡至低碳營運模式。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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