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【收息股】長和系四大公司最新派息一覽　9月初除淨　股息率最高逾5.6厘

藍籌股 17:15 2021/08/24

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城中富豪李嘉誠所創辦的長和系企業，大多已在本月初公布業績。李氏家族在營商方面一向都是以穩健見稱，旗下四大公司長實集團 （01113） 、長和 （00001） 、電能實業 （00006） 及長江基建 （01038） 一直都是投資者買入長楂及收息的其中一個受歡迎的選擇，而以上的公司均有在今年中期增加派息。

■長和系四大公司最新派息及除淨日一覽■

    點擊圖片放大
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當中，派息增加幅度最大的為長實及長和，中期派息分別按年增加20.6%及30.3%至41仙及80仙，兩隻股票均在9月6日除淨。若大家未持有股票，而想買入袋股息的話，就記得要在除淨日的前一日或以前買入相關股票。

另外其餘兩隻長和系股票電能實業及長江基建，都是在下月初除淨。電能今年中期派息由去年同期的77仙微增至今年的78仙；長江基建亦都由去年同期的68仙，微增至今年的69仙。股息率分別為5.64%及5.25%，是長和系四大公司中股息率最高的公司。

若想知更多收息股選擇，可留意港股收息懶人包


 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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