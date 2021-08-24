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【港人移民】調查：自願離職按年增加　近3成人因移民或遷回原居地辭職

其他地區 16:15 2021/08/24

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【港人移民】調查：自願離職按年增加　近3成人因移民或遷回原居地辭職

近年不少港人有意移居海外發展，諮詢公司調查發現，有近41%企業反映，上半年員工「自願離職」的情況按年增加，並預料趨勢將持續。而僱員離職的主要原因為「移民或遷回原居國家」及「尋求更好工作前景」，各佔27%。

【報告：英僱主招聘意欲強 移英搵工做邊行？5大行業求才若渴：按此

近3成人因「移民或遷回原居國家」離職

人力資源諮詢公司Comptify Analytics上月向本港81間大型企業進行問卷調查，當中包括本港公用事業機構、國際連鎖時裝零售商、國際奢侈品品牌、本港大型廠商等，以了解就業市場動向及企業招聘意欲。結果顯示，41%企業反映上半年員工自願離職的情況按年增加，並預期趨勢會在下半年持續。

【再進修更容易搵工？ 英國10大高起薪點科目 讀呢科畢業年薪近40萬！：按此

結果顯示，23%公司指上半年員工自願離職率按年輕微提高，18%指僱員自願離職率顯著提高。至於僱員的離職原因，27%表示「移民或遷回原居國家」，另有27%表示「尋求更好工作前景」，其次則為「薪金提高」（22%）、「個人原因」（22%）及「企業重組或縮減規模」（7%）。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 環球視窗

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