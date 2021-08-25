【財金投資名家講座】慎選收息股　曾淵滄：股息率高唔一定好（一按即睇）

曾淵滄教授分析過近期市況及港股投資策略後，他有何心水股推介呢？揀選收息股又有何準則？

他接受本網專訪的時候表示，在現時市況波動的情況下宜分散投資，切忌對科網股完全失去信心，認為這些公司仍有能力生存下去，應該要長期投資。短期內若有憂慮的話則可加重投資保守型股票，例如港鐵 （00066） 及中電 （00002） 等公用股。

提到揀選收息股的準則，曾教授認為收息股最重要是派息穩定及有否一直增加派息，強調股息率高不一定是好的收息股，因為高的原因可以是因為股價下跌所致，若股價繼續下行的話，最終得不償失。

0:06 - 1:25 散戶在現時市況下應如何部署？ 1:26 - 2:32 揀選收息股有何準則？ 2:34 - 3:56 曾教授收息股心水推介 3:59 - 4:48 8月是港股業績期，對港股有多大提振作用？

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【第二集：曾淵滄：恒指未「極度悲觀」 入市仍需等一等 按此】

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