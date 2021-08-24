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【ESG】ESG投資複合策略應用將愈趨廣泛

博客 12:00 2021/08/24

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ESG投資策略源於歐美，目前中國市場上主流的ESG投資策略包括：正面優選（投資相對於業內同行具有積極ESG表現的企業或項目）、負面剔除（使用定量ESG指標避開同類最差投資）及ESG整合。此外，主題投資（結合促進實現特定環境或社會效益的投資）近年亦有迅速的發展。

ESG整合策略把ESG因子系統融入投資分析和決策過程，通過定量模型或定性分析系統評估ESG問題，在投資組合中強化ESG表現優者和弱化劣者的相對比重，以提高納入ESG風險後的收益。

根據國外經驗，在實際操作上，ESG投資者更多是應用複合策略，幾種策略合併使用。目前全球簽署聯合國支持的「負責任投資原則」的投資者超過4000家，中國內地佔60家，複合策略的應用將隨着ESG投資在中國的發展而愈趨廣泛。

平安ESG構建責任投資5原則

平安作為中國內地首家簽署「負責任投資原則」的資產擁有者，將ESG因數納入整個投資與經營決策中，構建了責任投資5大原則，包括ESG納入法、積極股東法、主題投資、審慎（排除）和信息透明；並將這5大策略在權益、債券、信貸和項目性資產（PE/M&A）等四大類投資中推進應用。

平安的ESG納入法可理解為正面優選、負面剔除和ESG整合的複合應用。集團利用自身開發的CN-ESG智慧評價體系，形成對於上市公司、發債主體以及項目ESG盡職調查的評價標準和投資依據，針對投資對象制定「鼓勵清單」以及「高危清單」。

【發展切合中國國情的ESG評價體系：按此

在權益類資產投資中，重點關注CN-ESG評分結果在頭部和尾部排名5%的公司；信貸類投資中對目標上市公司的選擇參考CN-ESG評分結果；對非上市公司則進行ESG風險測試；PE/M&A投資中積極開展項目的ESG盡職調查。

正面優選、負面剔除和ESG整合策略對評價指標的精確性和數據的完整性的要求高，隨着ESG信息披露的相關法律法規與監管措施愈來愈完善，運用人工智能且切合中國國情的ESG評級體系的普及，將推動ESG投資複合策略的更廣泛實踐，推動中國經濟的可持續發展。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 盛瑞生 中國平安保險（集團）董事會秘書

欄名 : 中國ESG來襲

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