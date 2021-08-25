【消費優惠】Pizza Hut晚市堂食滿$40送迷你批　用PayMe買麥當勞滿$35減$5

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pizza Hut：晚市堂食滿$40送迷你批

為慶祝Pizza Hut香港40周年，由8月23至26日期間，於晚市時段（晚上6時後）到40間指定Pizza Hut分店堂食滿40元，即送一個白松露野菌烤雞迷你必勝批。

指定40間堂食分店

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2. PayMe：麥當勞買滿$35減$5

由即日起至9月12日，於全綫麥當勞餐廳及麥當勞App，用PayMe付款滿35元即減5元。

要注意的是，在付款時需支付全額，當交易完成後，PayMe會即時將折扣金額存入PayMe帳戶。

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3. OK便利店：Häagen-Dazs脆皮雪糕批減$10優惠劵

由即日起至9月9日，憑以下優惠劵到OK便利店，購買Häagen-Dazs岩鹽焦糖泡沫咖啡脆皮雪糕批、朱古力咖啡蛋糕脆皮雪糕批，每件減10元。

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撰文：hket小編

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