信用卡提供咁多回贈　銀行條數到底點計得掂呢？

咁我哋又點解釋傳統銀行做嘅大包圍式長期優惠

上一頁就解釋咗

1. 「限時優惠」考慮嘅其實唔係盈利，而係背後希望大家申請、使用等等嘅計劃；

2. 「特定商戶優惠」其實係銀行同商戶互利共贏嘅產物，看似誇張但係其實背後未必真係咁出血的。

咁剩係嘅就係一啲「大包圍」＋「長期」嘅優惠，例如滙豐Red Card就長期玩緊網購4%回贈，銀行點計得掂呢條數嘅呢？

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呢度主要有2個大途徑令銀行可以長期供應呢啲大包圍優惠：

有20%客人提供利息收入，就可以供養80%嘅優惠喇

首先就係雖然信用卡嘅利息收入已經今非昔比，但係喺數額上仍然非常可觀。

根據金管局截至2021年第一季嘅數據，該季平均應收帳款總額（Average Total Receivables，即大概可以理解為平均有幾多錢係透過信用卡做咗消費但係未還錢）大約有1,224億，而當中有217億係屬於轉期帳款（Rollover Amount），即係係畀緊24%至36%利息嘅！

如果我哋以2020年全年平均2,336億Rollover計算，24%利息即係560億利息收入（而實際上張張APR都過24厘㗎啦！），對銀行嚟講都好多好多㗎喇！畀個簡單Reference大家，2020年大新銀行全年股東應佔溢利係15億唔夠，560億好多錢㗎喇！

【無比較無傷害 livi PayLater有咩不足之處？：按此】

咁從銀行大盤睇，如果我每筆交易蝕2%，只要成功博到一個客人拖欠1年收到24%利息，我就可以供養到12個乖客咯，條數就係咁計喇。

咁要爭取到呢啲利息收入，首先要做嘅就係大家要用張卡咯。咁近年大家喺咩地方最容易使大咗呢？網購咯，我自己親身感受就係當我喺百佳惠康買極都係二三百蚊嘅時候，HKTVMall就求其都買到五六百，有時我見到張信用卡Statement個心都會離一離，亦解釋到點解銀行咁肯畀網購回贈喇。

唔係吓吓都有回贈畀嘅，爭取到Share of Wallet先係重點！

如果大家要去買張真皮梳化，大家會用邊張卡呢？睇吓間傢俬舖有無邊張卡有優惠咯，如果舖頭無就睇吓個商場有無優惠咯。

當各家銀行都大做網購、食肆同超市嘅時候，生活上面仲有好多大額消費有機會用上信用卡，但係偏偏就無咩回贈，例如真皮梳化、珠寶、名牌服裝、手袋、鋼琴等等，點解會咁呢？

始終銀行唔係善堂，平時畀咁多優惠畀大家，就係希望喺真正賺錢嘅關頭可以大撈一筆，而呢類高價消費就係場景之一喇。假如大家每個星期餐廳簽帳500蚊，全年就係26,000蚊，每筆蝕2%，只要大家一年買一次包包，用26,000蚊，銀行又可以賺番2% Interchange fee就回晒本喇！

呢度亦解釋到銀行點解都鍾意提供食肆、超市、網購嘅高回贈，因為佢哋具備「高頻」同「低額」兩大特點，適合透過不斷畀回贈嚟培養客戶嘅忠誠度，但同時又唔太肉痛，同時利誘佢哋一定要將信用卡放喺銀行，仲要透過唔同信用卡提供唔同回贈令客人唔止放一張信用卡喺銀包，咁就可以提高度客戶喺高額消費時使用嘅命中率喇！

行家們成日都會提「Share of wallet」呢個概念，即係銀行可以爭取到一個客人幾多百分比嘅消費，佔比愈多，忠誠度愈高，喺重要關頭賺取手續費嘅機會就會高喇！

【從虛銀信用卡支付天然優勢 看傳統銀行包袱：按此】

信用卡提供咁多回贈，條數到底點圍得掂呢？

今篇就提供咗我哋睇法，去解釋信用卡回贈背後嘅邏輯，大致可以總結做3點：

1. 限時優惠背後其實另有所圖，大家唔應該攞「賺唔賺到錢」作為思考嘅唯一進路

2. 特定商戶優惠往往係商戶同銀行互利共贏嘅合作，真正銀行要使幾多錢，真係要做嗰個先至會知喇

3. 就算係「大包圍式長期優惠」，背後嘅利息收入仍然非常動人，同時作為爭取Share of wallet嘅利器，希望爭取到大家喺高額消費場景會帶嚟番巨額嘅手續費收入啦。

銀行提供限時優惠原來係另有所圖？請按【上一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (134) — 信用卡提供咁多回贈，條數到底點圍得掂呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。