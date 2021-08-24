信用卡提供咁多回贈　銀行條數到底點計得掂呢？

香港信用卡市場其實真係好特別，我成日都話好似歷史書咁寫「鴉片戰爭」係中國近代史嘅起點，2017年渣打推出全天候1.5%回贈嘅Simply Cash Card係香港信用卡市場正式進入割喉戰嘅一個歷史分水嶺，原因係當發卡行喺每筆交易只能夠收取大概1.6%至2.1%嘅手續費（行內Jargon叫Interchange fee啦），扣除發卡成本、迎新優惠、燈油火蠟，提供1.5%回贈後嘅利潤可謂少之又少了。

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但係歷史並無因為咁樣而停滯，之後出現嘅係全天候網購4%回贈、食肆3.6%回贈，然後就是一眾虛銀提供的周末食肆5%、網購8%等等，一眾銀行到底諗緊乜，條數又點圍得掂呢？

今日呢篇文會嘗試回答以下3個問題：

1. 一眾虛銀畀到咁高回贈，佢哋條數點計嘅呢？

2. 無論傳統銀行都有做一堆超着數嘅商戶優惠，佢哋條數點計嘅呢？

3. 傳統銀行雖然睇落好似輸蝕一截，但仍然都有唔少係做簽一單蝕一單的，佢哋條數點計嘅呢？

今日就同大家分享一吓我嘅愚見喇！

「限時優惠」背後總另有所圖，賺錢永遠唔係首要目的

我諗大家首先要分開「限時優惠」同「全天候優惠」兩種唔同嘅回贈方法，即係要分清楚着數係屬於長期定係短期，因為背後嘅目的係好唔同，所以亦唔應該放埋一齊比較。

例如當大家講緊最近livi大做網購8%回贈，彷彿要將HSBC Red全天候網購4%回贈比下去嘅時候，我就覺得咁樣比較係唔公平嘅，因為livi嘅網購8%回贈係一個限時優惠，暫時官網就宣布做到今個月月尾；而Red Card嘅網購4%回贈就係一個Card feature，理論上優惠係做到「另行通知」的。

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咁點解話「限時優惠」同「全天候優惠」唔可以放埋一齊比較呢？因為「限時優惠」往住求嘅都唔係利潤，例如livi呢次好明顯就係希望大家用佢張卡，佢追嘅係大家去開戶口、開張卡、用張卡、記得張卡、介紹張卡畀身邊朋友，一個Jargon講晒就即係「跑Take up」，就算要蝕錢livi都在所不惜，所以唔存在條數計唔計得掂嘅問題喇。

情況就同一眾虛銀開業初期大做特高定存利息一樣，當佢哋連貸款產品都無，要咁多資金嚟做咩呢？無㗎，Gimmick嚟嘅啫，希望大家開戶咯。

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特定商戶優惠嘅成本，往往並唔係大家想像中咁高

另外仲有一種就係虛銀同傳統銀行都有做嘅，就係一啲限時嘅「特定商戶」合作，例如ZA買某幾間精品咖啡買一送一，或者滙豐買萬寧最高13%回贈，咁除咗背後另有所圖之外，就係好多時銀行都會同呢啲「特定商戶」有晒Agreement，例如商戶會分擔一部分甚至全部優惠成本，換取銀行嘅Customer base同廣告，叫做互利共贏啦。

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大家真係唔好睇少信用卡嘅Customer base，根據金管局截至2021年第1季數據，市面流通嘅信用卡總數就足足有1,932萬張，以龍頭滙豐獨取5份1估計，即係Card base就有足足400萬張，又有邊間商戶抵擋得住呢份誘惑呢？

呢種「特定商戶」玩法同「網購X%」玩法其實好唔同。如果係玩「特定商戶」，銀行可以同「特定商戶」傾好晒合作細節先將優惠出台；而玩「網購X%」或者「食肆Y%」的話，銀行唔可以同全港食肆都傾晒Agreement吧！

所以話「萬寧最高Z%回贈」呢種特定商戶優惠嘅出血程度往往要遠比「網購X%」呢種大包圍式優惠為低咯。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (134) — 信用卡提供咁多回贈，條數到底點圍得掂呢？】