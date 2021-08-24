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【港元活期】Mox Bank再減活期存款利息　年利率降至0.5厘　50萬1年袋少750元

收息攻略 13:36 2021/08/24

分享：

Mox Bank又再調整存款息率！由8月25日起，所有港元活期存款額為50萬元或以下的客戶，其存款利息年利率將會調至0.5%，超過50萬港元的存款將繼續不能賺取利息。

虛擬銀行Mox Bank開業約1年，開始時以1%活期存款息率吸客，其後於今年3月份已一度將年利率下調至0.65%。時隔約半年後，該行於電郵通知客戶表示，經審視現行市場情況後，於8月25日起再將存款利息年利率降至0.5%，適用於每位存款50萬或以下的客戶。客戶每日仍然可以繼續賺取每日利息，包括周末及公眾假期，存款利息以每年365日計算。

Mox Bonus完成任務可享加息

按照最新調整，每位存款50萬或以下的客戶享0.5厘息率計算，每年可獲利息2,500元，相較之前0.65厘息率，每年賺少約750元。

雖然活期存款減息，但Mox Bank將於9月1日起，推出「Mox Bonus」優惠。50萬或以下的港元存款客戶，只要每月使用Mox扣帳卡或信用卡消費滿4,000元，及存款總結餘每日維持於5萬元或以上，每個月在限期內同時完成2個任務，即可額外賺多0.5厘息。將基本年利率0.5厘計算在內，即每日可賺盡1厘息。當客戶完成每於消費任務後，銀行將自動發出優惠通知，客戶毋須額外申請。

【花旗Citi Plus推新客優惠　享額外5%儲蓄年利率：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 存款收息

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