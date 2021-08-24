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【財金投資名家講座】曾淵滄：恒指未「極度悲觀」　入市仍需等一等（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/08/24

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資深投資者曾淵滄教授在90年代首次發表曾氏通道，是一套可以為投資者捕捉低買高賣時機的方法，到底在現時市況下，曾氏通道能否發揮作用？曾淵滄對於長綫及短炒投資者又有何建議？

曾淵滄坦言，自己在過去數十年只是得一招，就是長期投資，更勸勉投資者若找到一隻好的股票，就不要輕易放棄。被問及要持有一隻股票到何時才算是長期投資，他笑言要「天長地久」，直至自己急需資金為止。

他發明的曾氏通道有助投資者捕捉股市的高低位，當恒指升至最上方極度樂觀綫時，表示股市進入瘋狂期，投資者宜離場；相反，當指數跌穿最下方極度悲觀綫時，則反映為準備入市趁低吸納的機會。

他認為，現時恒指在曾氏通道仍未觸及極度悲觀綫，投資者仍需要給予耐性等一等，若真的跌至該位置就可以投入資金參與投資。

0:07 - 0:23　你覺得甚麼投資策略最有效？

0:26 - 0:34　要持股多久才可以沽售？

0:37 - 0:54　曾氏通道簡介

0:56 - 2:47　你發明的曾氏通道是否能在現時市況適用？

2:51 - 4:36　有甚麼建議給熱衷短炒的人？

【第一集：曾淵滄為你講解大市走勢分析！按此

 

《財金投資名家講座》自8月23日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

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欄名 : 財金投資名家講座

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