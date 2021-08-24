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【好去處】中環街市完成首階段復修活化正式開放　逾70商戶率先進駐

精明消費 15:30 2021/08/24

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【好去處】中環街市完成首階段復修活化正式開放　逾70商戶率先進駐

由市區重建局夥拍華懋集團共同管理及營運的中環街市，完成首階段復修及活化後昨天正式展開第一階段試業，開放給市民享用，以新面貌登場的中環街市，將保育元素融入場地設計，並運用創新的「無邊界空間」概念設計， 提供100多間零售和食肆；大樓內亦設有面積達1,000平方米的綠化休憩空間，以及社區表演空間和活動空間等，以舉辦各式各樣的藝術展覽、表演和其他文化活動。

開放式的設計讓市民可以自由貫穿中庭的休憩空間，中庭橋下配備大型投影與音響設備，可以為市民在中環提供街頭表演場地以及大型活動空間。同時，中環街市各處將設有約100個座位予公眾使用，並提供無綫網絡覆蓋，市民可以隨心所欲在任何舒適的位置休息、工作或享受美食。

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中環街市目前有逾70間不同類型的商戶進駐，涵蓋由街頭小吃至特色食肆、本地品牌至文青小店，以及生活品味雜貨等，大多數商戶已開始營業。此外，13個具特色而保留的街市檔口，部分會出租給香港老字號品牌營運，承傳香港傳統店舖，使中環街市成為探索香港歷史的門戶。

試業期間，中環街市於8月23日至29日舉行首個社區活動，與香港科技園及數碼港合作舉辦STEAM工作坊，家長可帶同子女一同參與。至於全新STEAM hub專區，將在第二階段復修工程完成後投入運作，啟發更多年輕人的創新思維。

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責任編輯：陳玉蓮

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經濟 美食 文娛藝術 市區重建 STEAM 中環街市 街市 小吃 POS 概念

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