【消費優惠】PHD惠顧每滿$50即送$50現金折扣券 精明消費 09:00 2021/08/25 分享： 唔知食咩好？PHD分店堂食或外賣自取惠顧每滿50元，即送50元現金折扣券一張，多食多送，現金折扣券可於下次惠顧堂食或外賣自取滿200元時使用！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月24日） 2021/08/24 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月24日） 【消費優惠】UNIQLO限定優惠 男裝工裝短褲減至$149 2021/08/24 【消費優惠】UNIQLO限定優惠 男裝工裝短褲減至$149 【消費優惠】小樹苗BACK TO SCHOOL 2021開倉正價圖書7折 2021/08/24 【消費優惠】小樹苗BACK TO SCHOOL 2021開倉正價圖書7折 【東京殘奧】支持運動員出戰殘奧 AIA免費送「香港摩天輪」門票 2021/08/23 【東京殘奧】支持運動員出戰殘奧 AIA免費送「香港摩天輪」門票 【消費優惠】The Spaghetti House意粉屋外賣自取套餐優惠低至63折 2021/08/23 【消費優惠】The Spaghetti House意粉屋外賣自取套餐優惠低至63折 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 外賣