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【消費優惠】口罩工廠Mask Factory指定口罩低至7折

精明消費 10:30 2021/08/25

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各位家長為小朋友準備開學，當然唔少得要預備口罩！Mask Factory口罩工廠推出「Back to School」開學優惠，網店指定中童口罩低至7折，包括小朋友款式口罩同卡通人物口罩，只要於結帳前輸入優惠碼「SCHOOL」，即可獲得優惠！優惠期至9月5日！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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