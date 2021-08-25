【消費優惠】口罩工廠Mask Factory指定口罩低至7折 精明消費 10:30 2021/08/25 分享： 各位家長為小朋友準備開學，當然唔少得要預備口罩！Mask Factory口罩工廠推出「Back to School」開學優惠，網店指定中童口罩低至7折，包括小朋友款式口罩同卡通人物口罩，只要於結帳前輸入優惠碼「SCHOOL」，即可獲得優惠！優惠期至9月5日！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】PHD惠顧每滿$50即送$50現金折扣券 今日 【消費優惠】PHD惠顧每滿$50即送$50現金折扣券 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月24日） 2021/08/24 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月24日） 【消費優惠】UNIQLO限定優惠 男裝工裝短褲減至$149 2021/08/24 【消費優惠】UNIQLO限定優惠 男裝工裝短褲減至$149 【消費優惠】小樹苗BACK TO SCHOOL 2021開倉正價圖書7折 2021/08/24 【消費優惠】小樹苗BACK TO SCHOOL 2021開倉正價圖書7折 【東京殘奧】支持運動員出戰殘奧 AIA免費送「香港摩天輪」門票 2021/08/23 【東京殘奧】支持運動員出戰殘奧 AIA免費送「香港摩天輪」門票 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 疫苗 口罩 人物