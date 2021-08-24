沽神造淡ARKK等於看淡科技股？

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【ESG】ESG投資複合策略應用將愈趨廣泛
傳媒近日大事報道電影《沽注一擲》（The Big Short）原型Michael Burry旗下Scion Asset Management於第二季大舉造淡女股神Cathie Wood旗下ARK Innovation ETF（美：ARKK），背後有何動機？投資界除了食花生外，再次引起科技股是否見頂的回響，而Cathie Wood在Twitter亦出文反擊。
沽神第二季買ARKK沽空期權
根據資料顯示，截至第二季末，Burry新增23.55萬股ARK Innovation ETF（ARKK）的認沽期權，倉位價值約3,100萬美元。持倉比重排第10位，但是只佔組合1.48%。Scion前五大持倉分別是特斯拉（Tesla）認沽期權、Facebook認購期權、iShares 20年期以上美國公債ETF認沽期權、Google認購期權、藥物和醫療用品分銷商McKesson認購期權，合計佔組合比重高達81.63%。
沽神非看淡科技股
Michael Burry早前曾表示，股市泡沫即將破滅，所有炒作投機行為都會崩潰。他在6月亦曾警告散戶，迷因股（Meme股）如GameStop（美：GME）、加密貨幣將成崩盤之母。不過，口裏說不，身體卻最誠實，單看五大持倉的Facebook及Google認購期權就知，Michael Burry並無看淡科技股，再看持倉季度變動，就會發現第二季主力維持觀點並加倉。另外，看淡Tesla是否等於看淡科技股，這實在可圈可點。
正確解讀是長短部署
為何選ARKK造淡當然有原因：
在此背景下，Michael Burry操作很合理，整體看好科技股，但求較保險，選些認為較弱的造沽。情況就是長倉可口可樂，短倉百事可樂。飲料股如果向好，可口可樂倉位賺錢應多於百事蝕的錢。如相反，百事沽倉賺的錢，應高於可口可樂蝕的錢。Michael Burry是一位對冲基金經理，擅於用Global macro strategy即宏觀分析，再加長短倉，所以這種操作是很合理。最後，從Scion Asset Management的市值倍翻及其表現看，Michael Burry近期都相當順手。
再重申，他絕不是看淡科技股。Cathie Wood反駁亦非擊到重點。至於對一般投資者來說，大家持有個股就着重其基本因素及走勢就好了，除非宏觀因素出現急劇變化。
投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。
（節錄）
【原文︰沽神做淡 ARKK等於看淡科技股？】（收費文章）
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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA
欄名 : 美股追蹤