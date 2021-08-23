【職場奇聞】 5大「特別」職業　你合唔合資格做呢？

▲ 5大「特別」職業 你有無資格做呢？

時移勢易，以前工作種類很少，但近年世界亦有了大改變，工作的種類亦出現了變化。是次為大家介紹5大新興職業，或許在正職以外，大家亦可以考慮學習一技之長，成為有關方面的專家，在正職以外，亦可以賺取「外快」。

1. 整理收納師

大家有沒有發現無論自己點執屋，過了一段時間，家裡還是很混亂，總是無法將家變得井井有條？近年「斷捨離」這個想法讓不少人反思到生活中的不必要及不需要，過簡約生活！不過囤積容易割捨難，所以有了整理收納師的出現。價錢不一，記者在網上看到上門諮詢1小時，收取約1,000元。

2. 催乳師

近年政府鼓勵新手媽媽餵母乳，因為母乳可以為BB帶來更佳的健康保障，但因為相關知識及經驗不足。剛生產完的新手媽媽有時太緊張或是身體情況影響下，乳腺堵塞，所以有了催乳師的誕生，她們的工作主要採用中醫按摩推拿技術，解決產婦生產後少乳、無乳、乳房脹痛、乳汁淤積等問題，幫助新手媽媽踏上餵母乳的路。這類的工作每次上門收費約600元一次。

3. 紮肚師

每個女生都愛美，即使是懷孕後的女人亦十分期待可以快快回復產前的身形，新一代媽媽亦愈來愈重視產後護理，紮肚師是專門針對產後婦女因懷孕生產而鬆弛的肚皮，盡快回復。紮肚師一般而合言是以一個療程為限，整個療程收費由數千元元至數萬元不等。

4. 出租大叔

大叔最特別的地方是甚麼？正正是人生的經驗，在日本有「大叔」潮，大叔們在日本有一定的市場。因為日本不少年青人有愛情煩惱，需要大叔的人生經驗去指導他們。傳聞中日本的出租大叔的租金為每小時1,000日圓，即約70港元。不過對於這種形式的工作，注意個人安全更為重要。

5. 遛狗師

港人對動物的愛絕對及得上對人，有時候對動物分分鐘比對人更好。如果你喜愛動物，有沒有想過幫人放狗都可以賺錢？成為遛狗師當然要睇寵物主人信唔信你，這份工作在網上報價價格由每小時100元至200元不等。

責任編輯：陳玉蓮

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