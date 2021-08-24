運動時計延續奧運熱　齊撐高球滑板水上項目

今年東京奧運的舉行後，香港出現了一個新名詞「忽然體育」，指不少人平日甚少接觸和關心運動，卻忽然對運動比賽表現投入。為繼續對香港運動員作出支持，不論是運動健將與否，大家平日也不妨以一身富朝氣的sporty look再襯上一枚運動錶示人，以下就為大家揀選了多枚「非常奧運」的腕錶，大家會如何選擇？

▲ 美國水上運動員兼TAG Heuer泰格豪雅品牌大使Kai Lenny，他曾奪得滑浪、滑浪風帆及風箏滑浪比賽冠軍。（品牌提供）

▲ 腕錶採用最新設計，擁有更寬、更劍狀的時針和較窄的分針，令人在微弱光線下亦能準確地分別時、分兩針。（$24,300）（品牌提供）

Tag Heuer 水中強者

奧運項目中除了游泳，其實還有多項水上運動，就好像賽艇、帆船及今年新增的衝浪等，防水功能達300米的Aquaracer Professional 300腕錶就絕對適合進行各項水上活動。腕錶注入耐刮的陶瓷嵌件之外，錶圈的12個刻面中的每個刻槽都進行了加工，使錶圈更易於抓握及轉動。藍寶石水晶玻璃錶鏡亦獲改進，在6時位置的日期顯示底部添加了一面放大鏡，令錶面維持光滑觸感的同時，亦令用家可於更廣闊的角度輕易讀取日期。

▲ Aurelien Giraud自4歲起便練習滑板，多年來奪得過多項大賽冠軍，今年更以法國選手隊的身分參加東京奧運的滑板項目，並取得第6名的佳績。（品牌提供）

▲ 錶盤加入了Aurelien最喜歡的紅色和藍色作點綴，而錶殼和錶盤都具有滑板元素。圓盤以12小時的節奏旋轉，以代替時針來顯示時間。（$11,800）（品牌提供）

▲ 錶背藍寶石水晶玻璃飾有Aurelien Giraud白色簽名字樣。（品牌提供） Omega奧運紀念作

Baume & Mercier 滑板勇士

今年東京奧運新增設滑板項目，令這項街頭文化頓時升格成為專業運動，而參加者全都年紀小小，看見他們的鬥心與身手，特別觸動人心。名士與年輕法國滑板選手Aurelien Giraud合作推出聯乘腕錶，錶環部分是採用Aurelien的舊滑板製造，藍色陽極氧化鋁內殼封裝著機芯，並嵌罩密封外殼，以確保防水性能。錶殼的造型是使用機器在滑板上製作數個圓盤，然後利用水性樹脂增強木材的堅固性及百分之百氣密性。錶盤上覆飾了滑板板面上用以增強摩擦力的砂紙。

▲ 光面藍色陶瓷錶面上，飾有靈感來自東京2020年奧運會標誌的鐳射蝕刻圖案。（52,200）（品牌提供）

▲ 錶背刻有奧運大會的完整標誌。（品牌提供）

Omega 奧運紀念作

Omega這枚Aqua Terra是名副其實的奧運錶，皆因品牌在東京舉行奧運會上已經是第29次擔任大會指定計時，品牌為紀念此項盛事，便特別推出了兩款紀念時計。搭配藍色皮革錶帶的全新腕錶襯有光面藍色陶瓷錶面，上面飾有靈感來自東京2020年奧運會標誌的鐳射蝕刻圖案，18K黃金錶殼備有38mm及41mm兩種尺寸選擇，大三針加日曆功能，由Co-Axial Master Chronometer機芯驅動，能確保其精確度、性能及防磁效能臻達瑞士製表業界最高標準。

▲ 不銹鋼錶殼配以陶瓷錶圈，加上防水深度200米，適合做不同運動時佩戴。（$4,680）（品牌提供）

Seiko 入水必備

要進行水上活動，當然要有一枚防水性能良好的腕錶。精工的潛水錶向來受歡迎，無他，性價比高絕對是賣點，數千元便有交易，更被大家冠以美味的名字︰鮑魚和吞拿。全新的Prospex SRPE05K1採用了標誌式的不對稱鮑魚錶殼，錶冠移到了4時位置。不銹鋼錶殼配以陶瓷錶圈，陶瓷具備了堅硬耐刮的特性，提高了腕錶的強悍度，而單向旋轉設計的錶圈，可確保潛水員潛水時不會錯誤轉錯方向而讀取到錯誤的信息。防水深度200米，採用矽膠錶帶。

▲ 積家大工坊與全球頂級馬球靴製造商Casa Fagliano攜手合作，推出加有快速更換系統的錶帶。（錶帶$2,290/可配中號及大號Reverso）（品牌提供）

▲ 錶帶以夏季馬球比賽製作的獨特帆布皮革馬球靴為靈感。（品牌提供）

Jaeger Lecoultre 馬球工藝

大家都知道奧運會中有馬術賽事，但馬球呢？原來馬球歷來曾5次在奧運中出現，而最後一次就是1936年於柏林舉辦的奧運了。提起馬球運動，就當然叫人第一時間想起積家的Reverso，腕錶可以翻轉的設計，正是為防止錶面在激烈的馬球比賽中佩戴時因衝撞而破損。家族5代都製作馬球靴的工匠Casa Fagliano，為Reverso設計了一款全新錶帶，以夏季馬球比賽製作的獨特帆布皮革馬球靴為靈感，結合了帆布與柔軟小牛皮，錶帶更配備快速更換系統，方便隨時拆卸。

▲ 舊化處理的氧化青銅錶殼配以同樣舊化的小牛皮錶帶，很有復古味道。（$77,000）（品牌提供）

Corum 銅版高球

今年香港派出高爾夫球代表陳芷澄參加高爾夫女子組賽事，雖然未能奪得任何獎項，但能夠出戰奧運證明運動員付出了相當的努力。大家若然暫時未有機會學打高爾夫球的話，大可戴上Bubble 47 Golf Bronze沾點運動氣息，雖然採用了47mm舊化處理的氧化青銅錶殼，但錶殼經過鍍層處理，因此不會出現氧化情況。而高爾夫球獨特的風洞造型面盤，具體地呈現了高爾夫球的樣貌，全球限量30隻。

▲ 運動員分秒必爭，不時需要監察著自己運動時的時間，具計時功能的Big Bang Unico Summer錶殼以鋁鑄造，非常輕巧。（$158,100）（品牌提供）

Hublot 極輕之鋁

對於所有講求速度的運動，時間都是一個極重要的元素，因此一枚能夠計時的計時碼錶絕不可少。Big Bang Unico Summer將直徑42毫米鋁鑄造的錶殼，經陽極氧化處理著色，製作出一種均勻的藍色，而除了輕巧的特性，兼具非凡抗刮防撞功能。UNICO錶廠自製機芯HUB1280提供72小時動力儲存，設振盪秒針離合器及導柱輪等裝置，確保走時及計時的精準度，而飛返計時的功能，使計時的過程更順暢無誤。

▲ 計時碼錶搭配雙材質錶帶，含橡膠結構，確保錶帶經久耐用，錶面採用防水科技面料材質，整體可提供防水100米的性能。（$70,700）（品牌提供）

Panerai 分秒必爭

新作為向意大利Luna Rossa Prada Pirelli船隊致敬，Luminor Chrono Luna Rossa系列計時腕錶（PAM01303）將控制計時功能的啟動、停止和歸零按鈕置於錶殼左側，保留了Luminor系列在錶殼右側設置錶冠護橋的經典設計。腕錶配備深藍色三文治式錶盤，外緣印有航速刻度標，備有精準性能與獨特功能，來自於錶殼內搭載的全新P.9200自動上鏈機芯配備一個發條盒，可提供42小時的動力儲存。

產品查詢︰

Corum（2728 0478）

Omega（2518 9898）

Baume & Mercier（2532 7288）

Panerai（2829 2711）

Seiko（2736 0235）

Hublot（2703 1808）

Tag Heuer（2375 0836）

Jaeger Lecoultre（8200 3002）