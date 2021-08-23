【身份證換領】看清換領時間　限期內未換可被罰$5000

入境處自2019年初起向公眾展開換領新智能身份證計劃，換領身份證計劃的對象包括全港市民，不論是永久性居民或在本港就業（包括外籍家庭傭工）、投資、居留或就讀的香港居民，均納入計劃內。

現行換證組別為2005、2006、2007、2012、2013、2014、2015、2016、2017或2018年，換領限期至9月18日，而早前該處亦公布全港市民換領身份證計劃的第四周期將於9月20月展開。

第四周期包括出生年份1977、1978或1979為一個換證組別，申請限期由2021年9月20日起至11月18日；另一個換證組別為1980、1981或1982年，申請限期由2021年11月19日至2022年的1月18日；1983、1984、1987或1988年為一個換證組別，由2022年1月19日至4月2日申請。

至於1989至2000年、1954年或以前出生人士的換證時間表，則有待公布。

■換領身份證時間表■

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入境處提醒，在前往換證中心前，可透過入境處流動應用程式或網頁預約，及在網上預先填妥申請表格，以便在換證中心享受更快捷的登記服務。

另外，根據《人事登記條例》第7B（3）條，任何人士如無合理辯解而未能在指明換證限期內換領新身份證，即屬違法，一經定罪，可被判罰款5,000元。不過，如果你在指定換證限期內身處香港以外地區，則毋須要急於在其所屬年齡組別的換證期限內趕回香港換證。只須在返港後30天內，親身前往任何一間智能身份證換領中心補辦換證手續。

責任編輯：鄭樂怡

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