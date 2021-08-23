【虛擬貨幣】傳統交易所相繼加入加密貨幣市場　德國Eurex將推比特幣期貨

上周加密貨幣市場價格持續穩定不變，比特幣及以太幣價格持續站穩，比特幣上周五見47,000美元；以太幣見3,200美元。

近期無論是舊式科技市場或新經濟加密貨幣市場亦遇到市場整固。舊式金融的中國科技市場繼續調整，政策圍繞着個人數據監管和保護；而新經濟加密貨幣市場則看見愈來愈多加密貨幣衍生產品及對冲產品出現。

愈來愈多加密貨幣投資產品推出

歐洲德國交易所Eurex宣布9月13號推出以比特幣為目標的期貨。並表示推出新期貨是基於市場有大需求於對冲加密貨幣長倉的產品。期貨產品每一張代表1000分之一個比特幣並且有實物比特幣支持，可以兌換相對的比特幣，並以歐羅計價。

這個是預期的市場發展，逐漸趨向成熟，重點是是次推出期貨產品是由德國法蘭克福交易所推出，和過去的情況相比，並不是由沒有監管的機構推出。今年愈來愈多傳統的交易所相繼加入這個新興的加密貨幣市場。此外美國五大銀行之一Wells Fargo也宣布推出追蹤比特幣的基金給予高端客戶，相信未來有利ETF的發展。

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另外，上周美國證監會高層加入加密貨幣營運者管理層，以及極受美國年輕人喜歡的著名投資平台Robinhood宣布亮麗業績，主因是加密貨幣交易持續增加，也是加密貨幣表現的利好因素。至於中國內地，較早時宣布劃一禁止掘礦活動，導致掘礦大移民，陸陸續續搬到世界各地特別是美國、加拿大馬來西亞等等對掘礦友善的地方。相信慢慢地市場亦會發明一些消耗比較少電量的確認去中心化交易方法。

Ix加密貨幣指數上周升幅較比特幣和以太幣的高得多。原因是排行第三比重的Cardano本周升29%。而排行第五的狗狗幣（Dogecoin）也升超過18%。指數現時一共有11隻成份加密幣。ix加密貨幣指數上周五報12399點，一周升10%；ix比特幣指數報10821點，一周升0.8%；ix以太幣指數報25948點，一周跌0.7%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 12399 +10.0%（+1167） ix比特幣指數 10821 +0.8%（+89） ix以太幣指數 25948 -0.7%（-200） *截至2021年8月20日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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