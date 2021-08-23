【財金投資名家講座】曾淵滄為你講解大市走勢分析！（一按即睇）

最近港股走勢波動，難以捉摸。資深投資者曾淵滄教授縱橫股壇數十載，經歷過股票市場的大起大跌，他會如何解讀最近的市況呢？

受到中央近來頻頻整頓民企科企影響，港股在上月底曾連續兩日跌過千點，上周更曾低見24,800點水平。曾淵滄就認為，市場出現調整未必是壞事，因為這樣能夠防範市場泡沫爆破的風險。

他認為現階段要投資科技股需要慎選類別，並非所有科技股都受到影響，業務與硬件相關的科技股，例如是製造晶片、鏡頭及線路等的科技設備股可以考慮。而騰訊 （00700） 的股價近來有所回落，他覺得這只是正常的起落過程，與2000年科網股爆破不同。

問及現時港股正處於甚麼階段，他則認為是個別發展。恒指在上月底跌過千點時，仍有十多隻成分股錄升勢，仍不算是整個港股市場都在「反轉」。

0:07 - 1:09 中央近來頻頻整頓民企科企，你認為對港股有多大影響？ 1:16 - 3:39 科技股是否仍不宜沾手？ 3:44 - 6:25 電動車股是否值得投資？ 6:30 - 7:28 港股現時處於甚麼階段？

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