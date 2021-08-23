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【外滙前瞻】英國零售數據遜期　憂慮經濟復甦前景　市場料英鎊短期下行

外匯、商品、債券 12:23 2021/08/23

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本周26日至28日將舉行Jackson Hole會議，市場正靜候聯儲局的言論。受到對變種病毒的憂慮升溫及環球經濟數據有好有壞影響，現時市場大多預期聯儲局縮減買債的步伐可能會較為緩慢。花旗銀行財富管理部預期，美元強勢或會消退，料美滙指數有望保持在91.28至93.44點區間上落。

【瑞銀調整美元兌人民幣預測　料未來1年平穩上升：按此

上周紐元創下了年內新低。在新西蘭央行行長奧爾表示新西蘭現金利率需要回到2%的中性水平後，紐元找到一些支撐，這是考慮到規定的通脹和就業目標已經實現。鑑於上述言論，新西蘭央行在10月份加息機會仍十分高。恒生投資服務研究團隊預期，紐元短期技術走勢將上行，支持位在0.67美元，阻力位則在0.7美元。

另外，英國7月核心零售銷售按月下跌2.5%，差過市場預期的按月升0.1%，反映當地零售市場未有受惠於7月19日後的全面解封，觸發市場對當經濟復甦前景的憂慮。恒生投資服務研究團隊預期英鎊短期將會下行，支持位在1.35美元，阻力位則在1.38美元。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 外滙走勢

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