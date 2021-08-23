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【MPF】「不想努力了」？《積金即係咁》輕鬆學揀「世一」投資組合

博客 17:20 2021/08/23

分享：

【MPF】「不想努力了」？《積金即係咁》輕鬆學揀「世一」投資組合

「我不想努力了」、「世一」、「像極了愛情」，這些網絡潮語相信大家都耳熟能詳，但原來這些有趣鬼馬的潮語，都可以應用在強積金管理上！

積金局最近推出了《積金即係咁》潮語卡系列，由知名插畫師MR LLH將時下流行的網絡潮語，結合強積金投資和退休策劃的概念，透過輕鬆有趣的插畫展現，務求以更貼地的方式，向大家宣傳退休策略大道理及強積金投資知識。本系列12款的積金潮語卡已於7月底開始，陸續在積金局的"Rolling my Money"（滾續達人）Facebook專頁及其他社交平台推出。

【34%香港女性指難再為退休增儲蓄 3方法善用MPF為未來鋪路：按此

「我不想努力了」　更要及早規劃退休

首張登場的潮語卡是「我不想努力了」，提到一般人大約有40年工作賺錢，準備接着20年的退休生活，即每工作2年就要儲蓄1年的退休儲備，所以大家一定要及早建立長綫儲蓄及投資目標，好好規劃退休生活，不要指望有「阿姨」可以代勞。

    點擊圖片放大

【7月香港股票負回報反錄78億元淨流入 駿隆籲從中長綫投資角度管理：按此

「世一」定義人人不同　學揀最適合自己強積金

張家朗在東京奧運為香港摘金成為「世一」，相信大家都津津樂道。不過在強積金管理上，每個人心目中的強積金「世一」投資組合就不盡相同。因為大家各有投資目標，所以要根據自己不同人生階段的個人需要及風險承受能力，揀選最適合自己的強積金「世一」投資組合 ！

    點擊圖片放大

想知道更多強積金投資的要訣，做好退休投資部署，緊記繼續留意「積金即係咁」系列，儲齊全套12張的潮語卡！

撰文 : 積金局對外事務部

欄名 : 積金為未來

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