▲ 【退休理財】銀債認購創新高 銀髮族投資商機處處

港府第6批銀色債券8月10日正式發行，無論是300億元發行額、678.6億元認購額，抑或是25.6萬份有效申請均創了新高，反映本地市場對高息保底兼低風險債券的熱切需求，同時也折射出長者投資產品的可開發潛力和商機。

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低息環境 收息產品需求殷切



銀債由2016年首批試水溫式發行30億元2厘息保證回報，其後息率於2018年及2019年增加至3厘，以至2020年和2021年的3.5厘。而今年原發行量雖從去年150億元，大幅提高至240億元，但最終卻加碼至300億元，以應對近2倍的超購額，可見此類債券日益受捧的程度。



無可否認，在當前經濟環境不明朗及通脹蓄勢反撲之下，與通脹掛鈎的銀債，高息保底及近乎零風險是受捧主因。不過，近些年環球「水浸」，超低息環境令銀行存款「無肉可食」，長者食息一族陷於苦惱。另一邊的股市雖予人無限憧憬，熱門股卻也有「高不可攀」之感，偏好低風險穩健投資的長者，入市自然猶豫裹足。況且近年因疫情衝擊，上市公司紛紛削減派息，個别的所謂傳統高息股甚至突然暫停派息，以致靠收息過活的長者避之則吉，改捧銀債。

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千萬富翁平均年齡60歲 長者市場潛力大



話說回來，香港長者市場其實大有可為，若從統計處最新公布的人口結構，以及花旗銀行的香港千萬元富翁調查報告便知所說非假。政府統計處顯示，2021年中（臨時數字），香港總人口739.4萬，65歲或以上的長者比例達19.3%，若降至銀債規定的60歲門檻，比率更高至27.4%，可見香港人口老齡化已十分明顯。至於男女平均壽命則分别為82.7及88.1歲，若以65歲退休為界，則港人退休後仍有廿年要靠食儲蓄老本或投資回報養活，相關的長者市場潛力不言而喻。



另一方面，據花旗調查數字顯示，去年本港千萬元富翁人數創新高增至51.5萬，佔相關年齡人口的8.7%，淨資產中位數稍降至1,550萬元，平均年齡只約60歲。雖然物業資產佔71%，但在投資組合中，現金存款佔達54%，而債券則僅5%。由此可見，本港擁有高淨資產值的長者數量，在疫情衝擊下不減反增，而且持有現金比例偏高，雖然坊間投資產品五花八門，但適合長者投資偏好的似乎仍待進一步開發及優化，這也說明了無論是銀債，抑或是同類性質的政府iBond近年大受歡迎的底因。

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銀髮族投資較保守 追求穩定回報兼彈性套現



隨着老齡化社會日趨普及，長者市場相信會是一片藍海，商機處處，機構或有心人亦可大力開發，及早分杯羹。雖然相關產品近年也應運而生，部分更大行其道，例如保險單自製退休「長糧」，以及信託管理中產化亦漸成潮流，至於安老醫保、安老護理以及逆按揭等的潛力亦十分巨大。



當然，開發長者產品必須針對銀髮族的特性，就是投資較為保守，希望在毋須食老本情況下有定期回報，且可跑贏通脹。此外，一般長者都尋求有彈性套現渠道，確保有穩定現金流作為額外的醫療開支，若是能顧及投資傳承的傳統觀念，則可謂切合了中國銀髮族的口味，商機自然源源不絕。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。