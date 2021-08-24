【消費優惠】UNIQLO限定優惠 男裝工裝短褲減至$149 精明消費 10:30 2021/08/24 分享： 今個星期UNIQLO APP會員限定女裝指定超彈性7分緊身褲減至149元（原價199元）、男裝工裝短褲減至149元（原價199元）。同時仲有期間限定優惠，男女裝指定DRY-EX圓領T恤減至79元，原價99元，登記成為會員再享受會員限定價格啦！優惠期至8月26日！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】小樹苗BACK TO SCHOOL 2021開倉正價圖書7折 今日 【消費優惠】小樹苗BACK TO SCHOOL 2021開倉正價圖書7折 【東京殘奧】支持運動員出戰殘奧 AIA免費送「香港摩天輪」門票 2021/08/23 【東京殘奧】支持運動員出戰殘奧 AIA免費送「香港摩天輪」門票 【消費優惠】The Spaghetti House意粉屋外賣自取套餐優惠低至63折 2021/08/23 【消費優惠】The Spaghetti House意粉屋外賣自取套餐優惠低至63折 【消費優惠】惠康買滿$100即送$30現金優惠券 2021/08/23 【消費優惠】惠康買滿$100即送$30現金優惠券 【好去處】中環秘景森林天橋 穿越迷離石屎隧道打卡 2021/08/22 【好去處】中環秘景森林天橋 穿越迷離石屎隧道打卡 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 UNIQLO