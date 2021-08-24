【消費優惠】中秋優惠：一粥麵鮑魚盆菜74折　鴻星雙黃白蓮蓉月餅買6送1

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一粥麵：中秋鮑魚盆菜74折

一粥麵推出中秋鮑魚盆菜早鳥優惠，於9月5日前預訂可享74折，只需729元即可享用6至8位用盆菜，再送6罐可口可樂及30元現金劵。

中秋鮑魚盆菜有多款矜貴食材，包括十頭鮑魚、北海道宗谷瑤柱、鹽焗雞及花膠等16款食材。

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2. 鴻星：雙黃白蓮蓉月餅買6送1

由即日起至9月5日，於鴻星分店及網店可以優先價購買各款月餅，購買雙黃白蓮蓉月餅更可享買6送1優惠，多買多送。

分店一覽／網店

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3. 木衛二香港鑄茶所：買正價飲品享一尚燉湯或蒸飯半價

木衛二香港鑄茶所九龍灣店推出優惠，在星期一至五（下午2時30分至5時30分），只要購買木衛二正價飲品一杯，就可用半價購買一尚燉湯或蒸飯。

供應有限，售完即止，此優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

落單：Signal至97991427／WhatsApp

木衛二九龍灣店：九龍灣常悅道21號Eastmark 1樓5號鋪

一尚九龍灣店：九龍灣常悅道21號Eastmark 1樓5號鋪

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撰文：hket小編

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