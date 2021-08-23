醫療保險產品發展迅速，近年已成為個人及商界不可或缺的一部分，甚至有個別企業更視之為重要的員工福利之一。在新型冠狀病毒的陰霾下，加上近年人們對公私營醫療系統的需求增加，巿民對醫療保險的需求更是有增無減。事實上，在特區政府「自願醫保」的政策帶動下，業界亦願意積極作出配合，持續為有關產品進行推廣與教育工作。作為升斗巿民，我們又應該怎樣作出配合及調整，以配合未來在醫療保險方面的變化？

據衛生署衛生防護中心數據顯示，截至2019年，本港男性與女性的平均壽命分別為82.2歲及88.1歲，並且持續穩步增加。巿民平均壽命愈長，亦代表對醫療系統的需求和負荷也將與日俱增。因此，醫療及住院保險所扮演的角色將會變得愈來愈重要。為了減輕公營醫療系統的負擔，經過多年的諮詢與研究，本港於2019年4月起全面推行自願醫保計劃。

在自願醫保計劃的框架底下，無論受保人的健康狀況如何，均保證可續保至100歲，兼且不設「終身保障限額」。同時，承保範圍亦擴大至涵蓋未知的投保前已有病症和日間手術（www.vhis.gov.hk/tc/about_us/scheme.html）。最重要的，就是可就保費申請稅務扣除。正所謂「未雨綢繆」，這計劃無疑可為身為納稅人的投保人士減輕自願醫保的供款負擔。

為何要自掏腰包買自願醫保？

或許有部份人認為：「既然僱主已有為自己購買醫療保險，自己又何須額外花錢購買自願醫保呢？」事實上，在自願醫保計劃推出前，相信已有不少打工仔正在享用由僱主提供的醫療保險福利。不過，在經濟和業務環境時有改變的前提下，公司亦難以擔保可長期為僱員提供醫療保險福利。若打工一族只靠僱主所提供的醫療保險福利，在面對轉工、裁員、失業的情況下，便會失去相關保障；又或者因為年紀漸大，保險公司有機會因應個別投保者的健康狀況而增加墊底費等額外開支。綜觀上述各點，為個人醫健需要著想，及早購買自願醫保才是較為周全的做法。一方面可在住院時享有保險公司提供的醫療費用補助，同時亦可減低公營醫院的壓力。這樣，不論對個人或是整個香港醫療系統來說都是雙贏！