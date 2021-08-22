  • 32°C
香港時間 : 2021822日 (週日) 13:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康增值】防曬產品SPF／PA+代表咩？專家拆解皮膚愈白愈易曬黑原因

個人增值 13:00 2021/08/22

分享：

近年夏天陽光愈見猛烈，一不留神很容易曬傷。皮膚專科醫生陳湧表示，紫外光A會令皮膚曬黑和老化，紫外光B則令我們曬傷。防曬產品中提及的SPF系數，便是反映能防紫外光B的能力，而PA+則為防紫外光A的能力。

曬傷一般又分為一級和二級燒傷，一級燒傷會皮膚泛紅、脫皮，有少許炙痛的感覺；二級燒傷則已傷害到真皮層，皮膚會出現水腫、水泡等。若在猛烈太陽下逗留戶外時間較長，即使未至曬傷程度，亦應暫時離開烈日當空的環境，再作基本降溫處理。例如將凍毛巾鋪在身上，或用較涼的水沖身，讓皮膚補充足夠的水份。過後最好搽上適合的潤膚膏，讓皮膚得到滋潤，鎖住水份。

皮膚白淨更易曬傷

亞洲女士的美容護膚離不開美白，然而皮膚白皙的人其實代表身體較欠缺黑色素，面對紫外光時便相對少了保護屏障。陳醫生指，皮膚較為黝黑的話，本身就有防曬的效果，相反若皮膚非常白淨，就會更易曬傷，所以更應注意防曬。

不少父母喜歡帶小朋友到戶外活動，不過小朋友的皮膚較薄，容易曬傷。醫生建議，6個月以上的小朋友就可以搽防曬產品，而初生或6個月以下就不建議，因為年紀太小，防曬產品中的化學成分有機會刺激到他們，以戴帽、擔遮來防曬會更適合。長者亦要注意防曬，陳醫生表示，年紀大的人士由於已累積不少紫外綫的影響，再暴曬亦會增加患皮膚癌的風險。有些長者有長期服藥的需要，而某些藥物會令皮膚有感光的問題，所以更要做足防曬工夫。

■陳醫生建議5大防曬傷貼士■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

作者：王嵐

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：戶外嬉水防曬做足免曬傷 皮膚專科醫生：水阻擋不了紫外綫（收費文章）】

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【大灣區】廣東發布大灣區急需緊缺人才目錄　技能人才需求大
2021/08/18
【大灣區】廣東發布大灣區急需緊缺人才目錄　技能人才需求大
【大灣區】珠海橫琴12項改革措施全市複製推廣　港澳人士購買一手樓全程綫上自助繳稅
2021/08/16
【大灣區】珠海橫琴12項改革措施全市複製推廣　港澳人士購買一手樓全程綫上自助繳稅
【健康增值】拆解間歇性斷食減肥背後原理　斷食幾耐先有效？
2021/08/15
【健康增值】拆解間歇性斷食減肥背後原理　斷食幾耐先有效？
【健康增值】咖啡係養生大敵？　中醫師解構咖啡燥熱迷思　揀豆都有影響！
2021/08/14
【健康增值】咖啡係養生大敵？　中醫師解構咖啡燥熱迷思　揀豆都有影響！
【東京殘奧】今屆殘奧金牌獎金加倍至80萬　香港24名運動員將參與8項目
2021/08/13
【東京殘奧】今屆殘奧金牌獎金加倍至80萬　香港24名運動員將參與8項目
燒傷 太陽 色素 皮膚癌 美白 防曬護理

下一篇文章

【ET財智Talk】科技股不宜守？建議部署3大板塊（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】報告：英僱主招聘意欲強　移英搵工做邊行？5大行業求才若渴
【BNO移民英國】報告：英僱主招聘意欲強　移英搵工做邊行？5大行業求才若渴
理財StarTalk - 跟風炒股好景時日賺3成　胡美貽自認貪婪　跌市狂溝變成手蟹貨（立即收看）
跟風炒股好景時日賺3成　胡美貽自認貪婪　跌市狂溝變成手蟹貨（立即收看）
【ET財智Talk】科技股不宜守？建議部署3大板塊（立即收看）
【ET財智Talk】科技股不宜守？建議部署3大板塊（立即收看）
香港置業難　每個年代為上車都有犧牲　財叔買樓致富只因唔想「瞓街」
香港置業難　每個年代為上車都有犧牲　財叔買樓致富只因唔想「瞓街」
【健康增值】長期夜班工作增患心房顫動機會　每周運動幾耐可減低風險？
【健康增值】長期夜班工作增患心房顫動機會　每周運動幾耐可減低風險？
李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕！
李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕！