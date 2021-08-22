【健康增值】防曬產品SPF／PA+代表咩？專家拆解皮膚愈白愈易曬黑原因

近年夏天陽光愈見猛烈，一不留神很容易曬傷。皮膚專科醫生陳湧表示，紫外光A會令皮膚曬黑和老化，紫外光B則令我們曬傷。防曬產品中提及的SPF系數，便是反映能防紫外光B的能力，而PA+則為防紫外光A的能力。

曬傷一般又分為一級和二級燒傷，一級燒傷會皮膚泛紅、脫皮，有少許炙痛的感覺；二級燒傷則已傷害到真皮層，皮膚會出現水腫、水泡等。若在猛烈太陽下逗留戶外時間較長，即使未至曬傷程度，亦應暫時離開烈日當空的環境，再作基本降溫處理。例如將凍毛巾鋪在身上，或用較涼的水沖身，讓皮膚補充足夠的水份。過後最好搽上適合的潤膚膏，讓皮膚得到滋潤，鎖住水份。

皮膚白淨更易曬傷

亞洲女士的美容護膚離不開美白，然而皮膚白皙的人其實代表身體較欠缺黑色素，面對紫外光時便相對少了保護屏障。陳醫生指，皮膚較為黝黑的話，本身就有防曬的效果，相反若皮膚非常白淨，就會更易曬傷，所以更應注意防曬。

不少父母喜歡帶小朋友到戶外活動，不過小朋友的皮膚較薄，容易曬傷。醫生建議，6個月以上的小朋友就可以搽防曬產品，而初生或6個月以下就不建議，因為年紀太小，防曬產品中的化學成分有機會刺激到他們，以戴帽、擔遮來防曬會更適合。長者亦要注意防曬，陳醫生表示，年紀大的人士由於已累積不少紫外綫的影響，再暴曬亦會增加患皮膚癌的風險。有些長者有長期服藥的需要，而某些藥物會令皮膚有感光的問題，所以更要做足防曬工夫。

■陳醫生建議5大防曬傷貼士■

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作者：王嵐

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：戶外嬉水防曬做足免曬傷 皮膚專科醫生：水阻擋不了紫外綫（收費文章）】

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