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【ESG】調查：網購商品平均包裝達2.32件　綠色包裝＋回收減污染

綠色金融 17:00 2021/08/21

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【ESG】調查：網購商品平均包裝達2.32件　綠色包裝＋回收減污染

本港有環保組織發現，網購產品過度包裝情況嚴重，促請落實生產者責任制。網購成疫下主要消費模式，政商皆需發掘多種回收與減廢措施，減輕堆填區與環境壓力。

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網購1件貨包裝多達9.5件

環保觸覺調查發現，網購商品平均每件使用2.32件包裝，比去年同類調查的2.18件多6個百分點，部分貨品竟使用多達9.5件包裝。然而，受訪市民僅35%認為網購商品存在過度包裝問題，較去年同類調查跌16個百分點。環保觸覺認為，政府可訂立「網購包裝指引」，落實包裝生產者責任制，並利用創新科技研發可重用包裝。

德國向網店　徵回收清潔費

外地對網店過度包裝情況較為重視，以德國為例，當地在前年立法監管網店與落實生產者責任制，要求它們申報包裝物料與數量等內容，並向它們徵收相應費用作回收與清潔用途，違者最高可被罰款5萬歐元（約46萬港元）。

南韓的過度包裝法例下，商家亦需按照政府指示減少產品包裝比例及包裝用量，否則可面臨最高罰款300萬韓圜（約2萬港元）。

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綠色包裝助回收　堆填紓壓

將網購包裝變得容易回收，可大幅減少堆填區壓力。台灣環保署前年推出指引呼籲業界減廢後，不少連鎖店已專門為網購生意，推出可重用的網購袋子與箱子，但收回這些包裝全靠消費者自覺。當地7-ELEVEN為鼓勵消費者退還包裝，更推出咖啡券作誘因。

將廢物升級改造化為環保包裝是大勢所趨，英國政府在2018年撥款多達6,000萬英鎊（約6.4億港元），鼓勵社會各界將廚餘化為環保包裝。

    點擊圖片放大

 

撰文 ： 黃凱迪

（節錄）

【原文：綠色包裝＋回收 減網購污染

＝＝＝＝＝

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欄名 : 綠色投資

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