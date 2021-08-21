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【健康增值】長期夜班工作增患心房顫動機會　每周運動幾耐可減低風險？

個人增值 19:00 2021/08/21

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輪班工作在現代社會職場中是普遍的現象，但需要夜班工作的上班族留意，有研究發現，長時間夜班工作可能增加心房顫動（a-fib）的風險。夜班工作的時間愈長、頻率愈高，患心房顫動的風險也愈高。

歐洲心臟雜誌（European Heart Journal）發布的該研究中，分析了英國生物銀行中超過28.3萬人的數據，發現那些經常或永久上夜班的人，比日間工作的人患心房顫動的風險高12%。而在10年或更長時間內平均每月有3到8次夜班的人中，風險更要高出22%。

中國第九人民醫院和上海交通大學醫學院研究聯合負責人Yingli Lu指，雖然研究不能表明夜班工作與心房顫動之間存在因果關係，但研究結果表明，當前和終生夜班工作會增加患上這疾病的風險。

定時運動可減風險

該研究更發現，在夜班工作超過10年的人士當中，女性比男性更容易患心房顫動。與日間工作人士相比，她們的風險顯著增加64%。但可以通過運動降低風險，如每周進行150分鐘及以上的中等強度，或每周75分鐘及以上劇烈強度的運動。Lu補充，減少夜班工作的頻率和持續時間，可能有益於心臟和血管的健康，他提醒，需夜班工作的人士若胸部疼痛或不適，應盡早進行心臟檢查。

 

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：長期夜班工作 心房顫動風險增（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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