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【好去處】港威酒店海鮮自助晚餐　任食生蠔青口龍蝦688元起

精明消費 13:00 2021/08/21

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【酒店自助餐】港威酒店海鮮自助晚餐　任食生蠔青口龍蝦688元起

港威酒店Three on Canton於即日至9月30日，推出全新的海鮮自助餐，成人688元起、小童488元起，另收取加一服務費。廚師炮製多款亞洲、西式及歐陸風味之海鮮佳餚，由清新可口的前菜至創意的主菜，每道都各具特色，讓食客盡情享受豐富的海鮮盛宴。

另設即切原條魚生、片皮鴨

海鮮冷盤包括即開生蠔、麵包蟹、石蟹、龍蝦、青口、翡翠螺及海蝦。每晚7時30分有即切原條魚生，每條重約6公斤，分量十足。另有多款清新的開胃前菜，包括西班牙大蝦凍湯、韓式香辣海鮮沙律及泰式海鮮沙律等。

主菜方面有一系列的熱葷，包括西式焗生蠔（芝士莧菜蓉焗蠔、白菌蘑菇焗蠔及洋葱煙肉焗蠔）、夏威夷蒜蓉炒龍蝦鉗、威靈頓三文魚、海鮮濃湯、西班牙海鮮飯及黃金鹹蛋炸軟殼蟹等。當中必試海鮮濃湯，由多款海鮮熬製，包括原條三文魚、鮮蟹、海蝦、青口及小龍蝦等，惹味香濃，食客不容錯過。

除了以上主打的海鮮菜外，Three on Canton更提供各式自助餐必吃之選，包括日式刺身壽司及冷麵、即製麵食、正宗印度咖喱，以及多款中式美饌，包括招牌菜的即切片皮鴨等，十分豐富。

電話：2113 7828
WhatsApp訂座：5217 6428
網上訂座

想搵下放假好邊玩好？可留意好去處懶人包

 

責任編輯：何偉雄

【原文：港威酒店全新海鮮自助晚餐 $688起任食生蠔青口龍蝦

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欄名 : 消費錦囊

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