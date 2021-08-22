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【好去處】中環秘景森林天橋　穿越迷離石屎隧道打卡

精明消費 10:00 2021/08/22

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在中環，有己連拿利小徑上這秘景「森林天橋」，只要抬頭一望，呈弧綫的天橋縱橫交錯，配着蓊鬱的樹木極具廢墟的荒涼情味。之後還可到下邊的香港聖母無原罪主教座堂，哥德式的外觀如身處歐洲，兩者逛完絕對有空間錯亂之感。

■按圖看景點美照■

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要去中環森林天橋，可從香港動植物公園近高主教書院的出口出，就可到己連拿利，這其實是英文「Glenealy」的音譯，也是香港少數沒有英文後綴，以一個英文單字作為路名的道路。這名原來也有段故：己連拿利早期曾名為鐵崗及義律谷。義律谷改名，與首任總督義律去職有所關係；鐵崗名字的由來是來自干德道的鐵缸。己連拿利之前名為忌連拿利，但因忌有「忌諱」的意思，1970年左右才改為己連拿利。

己連拿利天橋　弧綫隱秘空間

己連拿利天橋緊貼行車天橋，是由時任立法局議員鄧蓮如於1979年主持啟用儀式，屬殖民地時代建築，能連接往半山區，但人迹罕至。往上觀察，可看到縱橫交錯的行車天橋，形成一道道的弧綫，兼有垂直支撑的橋躉，配以翠綠的樹叢，很有異次元空間的末世味。另外這裏亦有條引接山水的洞穴，是灰磚式的尖拱形結構，霎眼看略帶陰寒之氣，像通往一個未知的領域。

再向上而走，經旋轉樓梯轉就可上己連拿利天橋（Glenealy Flyover），呈雙層弧綫的長廊，四周滿是高聳林木，走着也真似闖入了一個迷幻的空間隧道，不少人在此打卡，也選在黃昏時份，既浪漫又詭異。

聖母無原罪主教座堂　哥德式建築

從己連拿利天橋下來，在高主教書院旁的就是香港聖母無原罪主教座堂。追溯本源，第一代聖堂於1843年落成，但不幸因1859年於一場火災而焚毁。現在所見的教堂於1883年動工，以哥德式為設計風格，主要以花崗岩、磚及石頭建成，雖然經歷過二戰及日治時代，但幸好建築物沒受到太大破壞。直至1946年，香港升格為教區，聖堂更變成主教座堂，現已評為一級歷史建築。

這座以哥德式興建的主教座堂呈十字架形，然而因為地勢因素，聖堂所呈現的十字架形狀並不對稱。信徒進入座堂之前會經過一個門廊，門廊上方有3個尖拱，正中的那個拱上有一尊手握十字架的耶穌像。主教座堂內有不同設施，包括有主祭台和4個小堂等；另外，座堂內有39個塑像或圖像。而主教座堂內亦有14處苦路，描述耶穌由被判處死刑到被埋葬的情形。

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包
 

（節錄）

【原文：中環異境森林天橋 穿越迷離石屎隧道

作者、責任編輯：馮柏偉

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