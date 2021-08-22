【新冠疫苗】接種疫苗憂現副作用　投保疫苗副作用保險增保障

48歲王先生為的士司機，本身有高血壓問題，擔心接種疫苗後會出現副作用。想知若不幸因接種疫苗後引致不良反應，甚至發生併發症，有保險可以提供保障嗎？

新冠肺炎肆虐近2年，幸得不同國家的努力，研發出不同種類的疫苗，但注射疫苗後人人的身體反應也不同，或會出現後遺症。以王先生的個案為例，如果不幸在接種疫苗後引致不良反應，不但需要停工進行治療，還要一直支付治療的費用。但如果在不接種疫苗，受感染機會較高，確診感染新型冠狀病毒後，同樣需要花費大量金錢來治療，亦要面對非常長的隔離時間。這種進退兩難局面相信也是不少市民面對的情況。

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引致不良反應 醫療費有保障

所以如果希望需要入院時不用「手停口停」，王先生不妨考慮現時市面上專為新型冠狀病毒設計的保障。因為以不幸接種疫苗後引致不良反應來說，如果需要在醫院治療，計劃就可以保障病人每日有一定的現金支援，同時加上保障新冠疫苗副作用相關的醫療費用。在這個後援下，絕對可以令王先生更安心去注射疫苗。

雖然在注射疫苗後能令新冠病毒的病情減弱，但有一些個案是接種疫苗後還有機會感染變種的新冠病毒。對此，專為新型冠狀病毒設計的保障就有另一重保障，它們可以為確診感染新型冠狀病毒的病人提供一筆過之賠償金額，同時可以按隔離日數每日獲賠償一定金額，如非常不幸地因新型冠狀病毒而喪失生命，它們更會發放一筆大額的身故賠償。而且對新冠病毒的保障大多更不需要等候期，只需要在決定接種疫苗前購買就馬上獲得保障。

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諮詢專業人士 重新檢視保險

當然上述對新冠病毒保障，其保障多數只限新冠病毒，對其他保障亦不算高。如果對新冠病毒十分擔心的讀者，不妨可以就這次機會為自己加強整體的保障。因為雖然新冠病毒的傳染力很強，但相對於香港三大死亡率的疾病來說，新冠病毒現時只有約1%死亡率是相對更安全。

當然因應計劃條款不同，現金支援時間金額都不一樣，建議王先生可盡快立下決定，找專業的人士作出分析再決定，畢竟疾病不會在你預備好才找上門，當你急切需要買保險的時候，可能保險公司也已經未必接受你的保單了。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

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