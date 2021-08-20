▲ 【電腦節2021】入場送500元現金消費券 AVITA手提電腦限量優惠價1999元

香港電腦商會舉辦的「香港電腦通訊節2021」於8月20日至23日舉行，今年有多達200個參展商，同場設有夏日電競嘉年華、虛擬運動體驗區等，而每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡，面值最高可達500元！不少參展商都提供會場優惠價吸引客人，AVITA指定型號手提電腦會場優惠價更低至1,999元。

優惠1：入場獲贈現金消費券 最高達500元

電腦節闊別一年，今屆展商數目約200間，大會早前已經公布「我賞．你賺．人人消費」現金消費券計劃，總值約300萬元。每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元、500元不等，使用數目不限，亦不設最低消費。

【搵登記參考編號 教你4步查閱八達通消費券摘要：按此】

優惠2：登記會員即減10元

入場門票為35元，其他於非指定日子或現場登記成為應用程式「電腦節club」會員，即可獲10元購票優惠券，以優惠價25元購入場。另外，「電腦節club」將陸續推出更多優惠，包括獎品換領、填問卷換禮品等。

優惠3：回收電腦產品 獲贈入場券2張

電腦節每年都會設有環保回收站，回收後的電腦產品，經翻新後會轉贈予有需要人士，或交由回收商拆件將有用的零件及物料循環再造。大家只要將桌上電腦、打印機、鍵盤、外置儲存器、滑鼠等電腦產品帶到電腦節會場進行回收，每位可獲贈電腦節入場券2張。

【永安旅遊愉景灣酒店Staycation優惠 輸入優惠碼每位$989起：按此】

優惠4：電子消費 每日送1,000元超市禮券

展會期間，大會將每日送出總值1,000元超市禮券，予使用 SPECTRA SoePay電子支付服務的客戶。商戶可透過SPECTRA SoePay，接受收取感應式Visa及Mastercard、Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、支付寶及微信支付。

客戶憑每張消費滿500元的即日SPECTRA SoePay電子支付收據連同商戶發票，於當日下午3點正到SPECTRA SoePay展位（Q13-Q14）可換領價值50元之超市禮券。每日名額20份，先到先得，換完即止。

優惠5：展商會場限定優惠

不少參展商都提供會場優惠價吸引客人，包括AVITA PURA 14" Intel i5手提電腦原價5,490元，會場優惠價低至1,999元，優惠接近3折，每日限量發售。

另外，大會指定智能物流供應商Zeek為顧客提供即日無限量存放貨品服務，離開會場前只需到攤位完成簡單登記，貨品便會由專人即場包裝，於2至3個工作天後直送到家，貨到付款。不論遠近，配送費用劃一每5公斤30元，沙頭角（非禁區）、馬灣、愉景灣等偏遠地方亦不設附加費。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】