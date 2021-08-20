▲ 【ESG】環保大趨勢 麥當勞指99.6%紙包裝採用可持續物料製成

環境、社會和治理（ESG）成為投資者的投資指標之一。在氣候問題日嚴重的情況下，消費者及投資者對企業負起社會責任的期望愈來愈高。順應市場需求，連鎖快餐店麥當勞公司（美：MCD）表示，公司已逐步實現其可持續目標，餐廳所採購的紙質食品包裝均採用可回收或可持續纖維製成。

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99.6%紙包裝採用可持續物料製成

據《路透》報道，消費者愈來愈關注快餐包裝的可持續性，根據Adweek-Harris Poll在4月份就快餐包裝對美國成年人進行的調查，發現62%的受訪者表示他們會更看重改用可回收包裝的品牌，81%人擔心垃圾來自快餐店。

麥當勞在其年度可持續發展報告中公布，2020年餐廳99.6%的紙袋、食品包裝紙、餐巾紙、杯架和其他紙質包裝，均來自可回收或經過認證的可持續纖維，比率高於2019年的92%。

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麥當勞作為連鎖快餐的龍頭，在全球擁有39,000多家餐廳，其可持續性實現的程度，或會成為行內的參考指標，進一步推動整個餐飲業的可持續發展。

麥當勞還制定了更遠大目標，直至2025年，期望所有餐飲包裝都來自可再生、回收或經過認證的來源，而目前只有80%的包裝來自此類來源。另外，麥當勞亦在多個市場使用紙吸管和木製餐具，並正在研究採用纖維蓋及可重複使用杯子的可能性。

責任編輯：李瑩

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