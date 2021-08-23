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【消費優惠】IKEA HUVUDROLL急凍肉丸系列85折　奇華餅家買正價產品滿$50送$15優惠券

精明消費 07:00 2021/08/23

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. IKEA：HUVUDROLL急凍肉丸系列85折

為慶祝一年一度的瑞典肉丸日，至8月25日，到IKEA美食廊買HUVUDROLL急凍肉丸系列，即可享85折優惠。

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2. 奇華餅家：買正價產品滿$50送$15優惠券

由即日起至8月31日，於奇華餅家購買任何正價產品滿50元，並以八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及TAP&GO使用消費券，即送15元現金優惠券一張。

此優惠不適用於購買月餅、月餅券、嫁喜禮餅卡、現金券、聯乘產品、換購品及福袋，獲贈之優惠券不能於當天使用，須於購買日後一天起14天內使用。每單交易只可使用一張，不可累積使用，亦不可與其他現金券／嫁喜禮餅咭同時使用。

分店一覽

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3. 普慶餐廳：「冰火甜品」下午茶$148起

逸東酒店的普慶餐廳延長「冰火甜品」下午茶優惠至9月30日，只需148元起，客人便可無限量品嚐Mövenpick及Häagen-Dazs雪糕口味，更有多款甜品選擇，如棉花糖香蕉布丁、朱古力核桃布朗尼、抹茶心太軟等。

    點擊圖片放大

客人更可從菜單中揀選一款精緻主菜，焦點推介青口辣椒扁意粉配蒜香番茄醬、法式紅酒燉雞、安格斯牛肉漢堡配薯條或三文魚籽雜錦角切魚生飯等。

供應日期：逢星期一至五，公眾假期除外
供應時間：下午3時15分至5時15分
立即訂座：(852) 2710 1901／網站訂座

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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