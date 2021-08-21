【好去處】淺水灣The Pulse周末好時光市集　帶毛孩邊聽歌邊購物

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好時光Ho Sze Kwong雜貨店在本周末（8月21日至22日）的淺水灣推出Vintage市集，有各式舊物擺設出售。
好時光是一個位於觀塘工廈的共享工作空間，兼有販賣文青精品等手作玩意。是次市集以Vintage為主題，當中最矚目的是場內設有復古電單車展覽，展出多部充滿年代感的復古電單車，另有相關攤檔售賣biker服飾、頭盔及配件工具，無論是復古電單車迷到場尋寶、交流，或是純粹影相打卡，都能讓遊客享受好時光。
懷舊復古風貫徹市集內的70個攤檔，由二手品牌時裝、古着、家具、配飾、懷舊玩具、黑膠、古董雜貨，以至特色手作等，可慢慢挑選心頭好。
■按圖看好時光市集■
好時光市集更請來多個本地獨立音樂單位演出，包括逢一（Feng Yi）、木子（Lili Forest）、Shingaling、Tomii Chan、Gwenji、Kasa、Beat Friday、Kenneth Li、海島小輪、Rumbu等等，實行購物兼聽歌，而且這裏pet friendly，與毛孩也可盡興而歸。
好時光Vintage市集
日期：8月21日至22日
地址：淺水灣The Pulse
若想知更多周末、放假好去處，請留意好去處懶人包！
作者：馮柏偉
責任編輯：張頌婷
（節錄）
【原文：淺水灣The Pulse周末好時光市集 二手時裝家品任你揀（收費文章）】
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欄名 : 消費錦囊