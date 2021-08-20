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【BNO移民英國】報告：英僱主招聘意欲強　移英搵工做邊行？5大行業求才若渴

個人增值 18:40 2021/08/20

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移民英國找工作，甚麼行業最缺人？英國人力發展協會（CIPD）早前發表2021年第三季度英國勞動市場的調查結果，發現英國僱主招聘意向強烈，對市場信心超過疫情前，有三分之二的僱主計劃招聘新員工，反映僱主對前景樂觀。報告亦提及員工的基本薪酬預期中位數比疫情前高出2%，有某些行業例如酒店、藝術、娛樂行業甚至出現員工短缺的情況。

CIPD在2021年6至7月期間，訪問了英國約2,000名僱主對勞動市場的展望，有接近70%的僱主表示在近3個月內有進行招聘，而淨招聘意向預期增加工作崗位與計劃減少工作崗位的僱主比例）由上個季度的27點，升至32點，是9年來最高。

淨招聘意向9年新高

研究指，有些行業例如酒店、藝術、娛樂的僱主招聘意向有翻天覆地的變化。與去年同期疫情較嚴重的時間相比，這些行業中只有26%的僱主願意招聘，今年則增加到72%。物流、運輸、倉庫等行業上年亦受疫情打擊，只有33%僱主有招聘，今年則提升到65%。

英國因受疫情及脫歐影響，勞動力正在縮減，有行業更在疫情時曾大幅裁員，導致人手短缺。然而有些行業因需要有特定技能需求，因此難以找到相應人才。在調查中顯示，不少僱主認為酒店餐飲、醫療等行業難以填補職位空缺。

員工短缺，除了有26%的僱主會積極招聘新員工外，44%的僱主選擇再培訓現有員工以填補職位空缺，23%的僱主表示會提高薪金以留住員工。現時僱主都希望能儘快填補勞動力缺口，因此積極招聘。

■移民英國搵工，咩行業最缺人？■

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責任編輯：嚴熹曼

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