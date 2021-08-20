▲ 【理財二三事】你以為慳咗？其實仲要使多咗的5件事

當提及儲錢，很多人都會不遺餘力，香港人更會慳得一蚊得一蚊，想盡千方百計都要慳！不過，有些事你當刻以為節省了，其實之後帶來的支出往往較你想像中的多。以下整理5個你可能會忽略的行為，以為「賺咗」，結果為你帶來更大的支出。

1. 買舊車

不少人買車時都會考慮購入二手車，因為新車落地已折舊一半，所以有不少人會考慮買二手車，不過若你為了節省一點的金錢而勉強使用車齡高、各方面效能都差的舊車，反會帶來更大損失。因為舊車性能不好，會帶加重各種開支，例如維修、保養、保險、油費等方面額外的支出，令買二手車最終要投入更多金錢。

2. 大減價瘋狂購物

很多時候遇上有大減價，我們都會失去理智，覺得很划算，不知不覺間激起購物慾，但你或許根本不需要那樣物品，為了折扣而讓自己購買了不需的要的東西，結果家裡又積儲了「廢物」，但錢卻花了。若你清醒一點，所謂的折扣沒有你認為的划算，也可能只是便宜數元，所以待家裡的東西用完再買也不遲。

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3. 購入平價衣服

為了節省一點點的金錢，以為可以積小成多，卻買了不適合自己或是低質素的衣服。在大多數情況下，平價衣服的質素都較為差，較容易出現甩色、甩綫或是布料質素欠佳，有人為了購買便價衣服，結果穿了皮膚敏感，看醫生的費用更大。

近年有一句話興起，「貴買平穿」所說的意思是買一件較為高質素又貴的衣服，而你又會經常穿，平均成本便會減低，總好過你買很多平價衣服，每件卻只穿一次兩次。

4. 貪網上免運費

不少購物網站會以限時優惠吸引消費者在短時間內決定購物，或是買滿多少錢可以「免運費」等。但其實仔細一看，這些網站的價格定位都是讓你「損失」不少金錢的，例如定價499元，但「免運費」要滿500元，這種情況下，你通常會再買多一樣貨品，結果本來在門市499元便可以離開，在網店卻要花費額外的支出。香港很方便，如果有合適的貨品可以到門市購物，不一定要在網上商店購買，讓個人的花費無形中增加。

5. 延遲就醫

有不少人為了節省金錢，而選擇不去作每年的身體檢查，隨着年齡增長，定期去作詳細身體檢查也是有必要的。因為透過身體檢查可以提早知道個人的身體情況，預防各種小毛病出現，因此千萬別在健康相關項目上省錢。短期內可以省下一筆小開支，但長期而言，早期小病不察變成大病，在未來就要花上更高的醫療費用。

責任編輯：陳玉蓮

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