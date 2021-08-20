跟風炒股好景時日賺3成　胡美貽自認貪婪　跌市狂溝變成手蟹貨

胡美貽2017年參加選美比賽後，正式踏入演藝圈，近年亦參演不少劇集及綜藝節目，憑旅遊節目《3日2夜》為人所認識。在美國修讀商業經濟學系學士課程的她，大學畢業後，靠爸爸打本創業，不到3個月已經成功回本，更有足夠金錢還錢。除了有生意頭腦之外，在投資方面亦有不少心得。她投資股票曾試過每日賺3成，亦有過慘痛經歷，當股票下跌時仍不斷溝貨。

在胡美貽15、16歲開銀行戶口時，已獲爸爸送贈美股，從此開啟了她的投資路。獲贈股票多為銀行股，是較穩陣的股票、增長股及收息股。「我視買股票為儲錢一樣，有錢就投資。當股票派息的時候，自己亦會很開心，因為有零用錢可以用，當時持有的股票，1年都有4次派息。剩餘的金錢亦會再投資，將本金愈滾愈大，每年派息就愈來愈多。」

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跟風炒股日升3成

胡美貽會把收入分為3部分，分別用作長綫投資、較高風險投資以及個人消費。她長大後自己接觸及了解不同美股，就開始靠自己眼光投資，選擇一些自己感興趣的股票，如科技股、SPAC，認識他們的研究及發明很創新，並相信這些公司日後會成長。

在股海浮沉多年，亦為胡美貽留下不少深刻的投資經歷。「股票賺得最多，應該是去年末、今年初的時候，當時真的買哪一隻都升。」乘着投資熱潮，胡美貽亦跟風買了不少熱門股，不過她回想道：「正常我應該不會買那些股票，因為我不認識那些股票，但看到大家都炒那些股票，就會一窩蜂去炒，每日都有3成盈利。」

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跌市貪婪溝貨

不過，股市往往都是變幻莫測，贏與輸可能只是一瞬間的事。美股今年2月時大跌，胡美貽持有部分股票趕不及離場，打算待低位溝貨，豈料低處未算低，她更不斷溝貨。「正所謂『別人恐懼時我貪婪』，我很貪婪地不停溝貨，現時持股愈來愈多，我將所賺的錢都用來買正在虧損的股票，現時而言應該是打和。」

經此一役，胡美貽指日後不會買太多不同種類的股票，一個種類可能只買一隻。另外，她指出亦要留意這隻股票會受哪些因素影響，了解不同方面的資訊，避開一些受打壓行業的股票，「當股價下跌時是『無底洞』，可以跌到你驚」。

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記者：曹佩鈞

場地提供：日落遊樂場