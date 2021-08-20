▲ 【抗通脹】股神巴菲特教路 高通脹環境應投資這些企業

美國7月份消費者價格指數（CPI）較上年同期上升5.4%，本港7月份CPI亦按升上升1%。在高通脹環境下，投資者或需要調整個人投資策略，以免投資組合被通脹蠶食。股神巴菲特（Warren Buffett）縱橫股海數十年，見慣不同投資環境，《CNBC》一篇文章就總結了股神分享過高通脹環境下，衡量企業的投資價值的指標。

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目標一：不需要持續進行再投資企業

不少人認為公用事業是抗通脹投資選擇之一，但股神巴菲特則認為，投資者應利用一個指標，去衡量通脹期間，企業的投資價值。

在2015年巴郡的年度股東大會上，巴菲特提到，通脹時期，最好的投資對象是不需要持續進行資本投資的企業，因為當美元貶值時，再投資的成本將會愈來愈高。

目標二：具品牌效益

相較於公用事業和鐵路等行業需要不斷投入資金，盈利能力也不如以往，巴菲特更喜歡擁有「與人有聯繋」的企業股份。他提到：「擁有一個好品牌是件好事。」

巴菲特在1972年就購入美國糖果巧克力品牌See's Candies，這家企業歷史悠久，歷經不同年代的糖果潮流，更帶來超乎想象的投資利潤。在2019年巴郡的年度股東大會上，巴菲特表示，當年以2,500萬美元收購See's Candies，由1972年至2019年間，已帶來超過20億美元的稅前收入，回報近8000%。

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目標三：優質企業

此外，巴菲特亦認為，投資優質企業，亦是對抗通脹的方法之一。他認為，優質企業所提供的產品或服務，在任何環境下都有一定的市場需求。

目標四：指數基金

不過，也非所有人都有選取優質股能力，巴菲特一直以來亦建議投資者，將資金投入風險低、低成本的指數基金，例如是投資追蹤美國標普500指數的指數基金，就能有助投資包括蘋果（美：APPL）、可口可樂（美：KO）和Google（美：GOOG）等知名公司。

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責任編輯：李瑩

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