【電子商貿】TVB收購「士多」　能否撼動HKTVmall霸主地位？

香港的電視大戰將延伸至網上購物的新戰場。近期被電訊盈科ViuTV搶了不少風頭的電視廣播（TVB），周四晚突然發出公告，宣佈夥拍母公司邵氏入股本地網上購物平台「士多」集團的四分三股權，目標要將TVB旗下的網購業務谷大四倍，更聲稱要成為香港最大規模的電子商貿網絡之一，在在要跟王維基的香港科技探索旗下之HKTVmall決一高下。

收購作價2億 實收現金7000萬

按照TVB發出的公告，該公司與邵氏成立的特殊目的合營公司（兩者分佔82.5%及17.5%股權）將會收購士多集團75%股權，作價2億元，換言之士多目前的估值約為2.66億元。

當中合營公司只會付7,000萬元現金，餘下的1.3億元則會以TVB的廣告時段及藝人資源等支付。而「士多」兩名創辦人則會成為新士多的董事，另有三名董事由合營公司委任。

兩名創辧人在交易後五年內，未經董事會許可不能售股。

「士多」仍然虧損 淨負責6,600萬元

其實今次TVB和邵氏是參與了士多的D輪融資，但士多所得的現金卻僅些微高於2018年B輪融資所獲的6200萬元，而計及今輪融資，士多最少獲得逾3億元融資。合營公司更有權再注資最多1.5億元。

可惜的是，公司至今卻仍未能盈利，截至今年三月底年度仍然錄得虧損5900萬元，較對上一年的8500萬元已大為收窄，目前士多的淨負債為6600萬元。

在2019年，市場曾經傳出士多欲賣盤予長和系旗下的屈臣氏集團，但據報由於士多未能盈利因而未能成事。而按照目前的公告條款推測，TVB或最終將電商業務分拆上市，皆因士多的早期投資者也要離場賺錢，斷不能無止境的等下去。除此之外，現有股東也可把士多股份售予合營公司

TVB+士多 數據話你知能否挑戰HKETmall

過去兩年，香港社會環境劇變，士多的老闆亦在過程中失去不少消費者支持。

根據TVB的公告，士多集團的一年總交易額約4億元，旗下兩個平台的註冊用戶約93萬名，即平均每名客戶一年僅消費430元。 TVB本身的Big Big Shop有約48萬戶，一年交易總額僅1.42億元，平均每名用戶每年消費295元。兩個平台合併計起來的交易額不足6億元，試問又如何挑戰HKTVmall？

根據HKTV的2020年年報，公司的全年總交易59.53億元，全年有110萬名獨立客戶HKTVmall購物，平均每名客戶每年消費5390元，折算每月消費449元。公司也在去年開始轉虧為盈，錄得1.83億元盈利。

缺少創業精神 難為業務創新景象

TVB希望透過收購士多挑戰HKTVmall在本地電商的龍頭地位，不是說TVB不能做到，而是該公司缺少了創業家，現在士多還要聽命於TVB和邵氏委派的人來主導士多業務，說白了便是由Big Big Shop的人馬主導士多未來的運作，將電視購物或直播購物的模式引進士多集團。

這個模式要成功，不只是傳播渠道，背後還要有強勁的物流及客戶服務的支持才行。 大家還記得Big Big Shop被消委會點名的嗎？