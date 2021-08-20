疫情打擊茶飲店生意跌6成　胡美貽無懼挫折開滷水食品店（立即收看）

參選香港小姐入行的胡美貽，近年憑旅遊節目《3日2夜》的表現逐漸打開知名度。現年27歲的她，年紀輕輕已經有不少創業經驗。大學畢業後靠爸爸打本100萬元在美國開滷水食品店，短短數個月就回本，現時在香港經營飲品及甜品生意。

雖然胡美貽在富裕家庭成長，但她都有不少打工經驗，在高中及大學時候做過不同餐飲業的工作，包括茶飲店、重慶麻辣火鍋、日本壽司店等，亦為她埋下日後創業的種子。

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爸爸打本創業 數月回本

大學畢業後，胡美貽打算經營滷水生意，當時已看好新店位置，才發現要裝潢及廚房等工程要花9至10萬美元。不過，當時她的積蓄並不足夠開店，故向爸爸借錢創業。她回憶說：「爸爸也很好，沒有說要收利息，只是說當你有利潤後就還錢。」她亦沒有讓爸爸失望，滷水店開業不到3個月，已經賺到雙倍的金額，已經足夠還款。另一方面，打工的經歷令她發現到，奶茶生意的毛利高，材料不外乎是糖及水等，但每杯售價達4至5美元，就拿着之前所賺的錢開設奶茶店。

回港參加選美比賽後，胡美貽決定留港發展，感受到做生意「力不到不為財」。決定留港後，她發現美國那邊生意額明顯下降，令她萌生把飲品生意搬到香港的念頭，演藝事業與生意雙軌發展。

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無懼挫折 再開餐廳

飲品店移師香港經營後，店舖規模比美國大，亦會提供甜品及堂食服務。開業1年後，已有盈利並計劃擴充生意。可惜好景不常，遇上社會運動及新冠肺炎，飲品店去年年中生意大跌5至6成，損失慘重。為了止血，胡美貽只好裁減人手及縮減分店。疫情肆虐時，不少市民不敢外出，飲品店當時就推出外賣服務，生意因而好轉。

雖然如此，並沒有打擊胡美貽的創業夢，她認為疫情至今接近2年，市況已漸趨穩定。她現時正準備開餐廳，提供滷水食品、麵、手工啤酒等食品，預計將於10月至11月開業。另外，她亦設有食物工場，打算推出真空包裝的滷水食品應市。

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記者：曹佩鈞

場地提供：日落遊樂場

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